एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक – गृह राज्य मंत्री

बेढम ने पशुपालकों के लिए शुरू की गई विशेष सुविधा का जिक्र करते हुए बताया कि अब बीमार पशुओं के इलाज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1962 नंबर डायल करने पर पशु चिकित्सक घर आकर उपचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से खुद आमजन के द्वार पर पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने सभी से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभु लाल सैनी ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता गांवों और किसानों के कल्याण से होकर गुजरता है। जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर होगा, तभी देश मजबूत बनेगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे परंपरागत खेती के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और सु²ढ़ करें।