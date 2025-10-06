Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक – गृह राज्य मंत्री

गृह राज्य मंत्री जवाहर ङ्क्षसह बेढम ने शनिवार को हिण्डोली क्षेत्र के ग्राम ओवण में दुग्ध उत्पादक समिति के प्रोहत्सान राशि वितरण व स्नेह मिलन समारोह में किसानों और ग्रामीणों के सीधा संवाद किया। किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं।

बूंदी

Narendra Agarwal

Oct 06, 2025

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक - गृह राज्य मंत्री

हिण्डोली.लोगो की समस्या सुनते हुए।

हिण्डोली. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शनिवार को हिण्डोली क्षेत्र के ग्राम ओवण में दुग्ध उत्पादक समिति के प्रोहत्सान राशि वितरण व स्नेह मिलन समारोह में किसानों और ग्रामीणों के सीधा संवाद किया।
किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी है, जिससे वे अपनी भूमि की सेहत को समझकर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। यूरिया में मिलावटखोरी को रोकने और उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए नीम कोटेड यूरिया एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार उनके खातों में प्रतिवर्ष 9 हजार रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरित कर रही है।

बेढम ने पशुपालकों के लिए शुरू की गई विशेष सुविधा का जिक्र करते हुए बताया कि अब बीमार पशुओं के इलाज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1962 नंबर डायल करने पर पशु चिकित्सक घर आकर उपचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से खुद आमजन के द्वार पर पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने सभी से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभु लाल सैनी ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता गांवों और किसानों के कल्याण से होकर गुजरता है। जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर होगा, तभी देश मजबूत बनेगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे परंपरागत खेती के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और सु²ढ़ करें।

देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, जहाजपुर विधायक गोपी चन्द मीणा, कोटा डेयरी चैयरमैन चैन ङ्क्षसह राठौर,जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, हिण्डोली पंचायत समिति प्रधान कृष्णा माहेश्वरी, सहित विभिन्न पंचायत समिति के प्रधान, ओवण समिति के अध्यक्ष भेरू प्रकाश माहेश्वरी, सचिव सुरेश लावडा, युवा नेता ओम धगाल,ग्यारसी लाल गुर्जर,बसोली मंडल अध्यक्ष शिवा राठौर सहित ग्रामीण जन व अधिकारी पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे । सचिव लावडा ने बताया कि आयोजित समारोह चौपाल में दो सौ पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि वितरण की।

रात्रि चौपाल चढ़ी बारिश की भेंट
गृह मंत्री बेढम ने अधिकारियों को साथ लेकर चौपाल शुरू की,इस दौरान जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी सहित जिले के अधिकांश अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बेढम जनसुनवाई करने लगे उसी समय बारिश शुरू हो गई, जिससे सभी उठकर एक भवन में चले गए। एवं चौपाल में खलल आ गया।

डेयरी के लिए भूमि आवंटन की मांग
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष भेरू प्रकाश माहेश्वरी, सुरेश लावडा ने गृहमंत्री मंत्री बेढम से समिति के लिए दो बीघा भूमि आवंटित करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री बेढम ने ने जिला कलक्टर से भूमि आवंटित करवाने को कहा।

बसोली थाने व पुलिस चौकियां के निर्माण की मांग
समिति के अध्यक्ष भेरू प्रकाश माहेश्वरी ने गृह राज्य मंत्री से काफी पुराने बसोली थाने में नया भवन निर्माण, खीण्या,पगारा,सथूर ,शंकरपुरा में स्वीकृत पुलिस चौकियों में भवन निर्माण की मांग की। माहेश्वरी ने कहा कि सथूर में पुलिस चौकी स्वीकृत है। यहां पर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व जिला कारागृह है। ऐसे में यहां पर जल्द ही पुलिस चौकी का निर्माण हो एवं स्वीकृत जाब्ता तैनात किया जाए।

06 Oct 2025 12:25 pm

06 Oct 2025 12:18 pm

बूंदी
