घरों में दौड़ा करंट, नौ घरों में लाखों के उपकरण जले

पेच की बावड़ी. क्षेत्र के ग्राम कालामाल में शनिवार को सुबह के समय गांव में होकर निकल रही 11 केवी विद्युत लाइन से एलटी केबल टच होने से लोगों के घरों में करंट दौड़ गया, जिसकी वजह से गांव के करीब 9 घरों में लगे उपकरण जलकर राख हो गए। वही एक महिला प्रिया राठौर (27) पत्नी आशाराम राठौर को करंट लगा, जिसके बाद परिजन उसे घायलावस्था में लेकर ङ्क्षहडोली चिकित्सालय में ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। साथ ही एक डेढ़ वर्षीय छोटी बालिका मिस्टी के भी हल्का झटका लगा, जिससे वह दूर जाकर गिर गई।

ग्रामीण सौरभ राठौर ने बताया कि उक्त लाइनों के संबंध में ग्रामीणों द्वारा समस्या को लेकर विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। करंट फैलने से गांव के छीतर राठौर के घर लगा एसी, फ्रिज, इनवर्टर, पानी की मोटर, 5 पंखे, बंशी लाल राठौर के पंखा, इनवर्टर, रामप्रसाद राठौर के पंखा एवं मीटर, खुशीराम राठौर के इनवर्टर एवं मोटर, रामलक्ष्मण राठौर के मोटर एवं स्टार्टर, छीतरलाल शर्मा के मोटर और पंखा, रामदेव राठौर के पंखा और फ्रिज, चांद बाई राठौर के मोटर ओर स्टार्टर, रमेशचंद राठौर के मीटर बोर्ड सहित कई उपकरण जो कि लाखों रुपए की कीमत के थे जलकर खराब हो गए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली निगम के अधिकारियों से की एवं दो दिन में व्यवस्था सुधार कर पीडि़त लोगों को बिजली विभाग की ओर से नुकसान की भरपाई करने की मांग की। कनिष्ठ अभियंता आशीष साहू एवं लाइनमैन महिपाल ङ्क्षसह मय एफआरटी टीम के साथ गांव में पहुंचे एवं पीडि़त लोगों के घर जाकर नुकसान का मौका मुआयना किया और सप्लाई सुचारु कराई गई।