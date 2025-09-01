सात दिन बाद भी पता नहीं चला की आखिर कैसे भरा कापरेन में पानी

कापरेन. बारिश तो हर साल आती है और कई बार तेज बारिश का भी शहरवासियों ने सामना किया है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि शहर की सडक़ें दरिया बन गई। इतनी तेजी से पानी की आवक हुई कि लोग मकानों के सामान नहीं समेट पाए और सुरक्षित बाहर निकलने को मजबूर हुए। मुख्य बाजार में बरसाती पानी की आवक हुई और दुकानदारों को लाखो का नुकसान उठाना पड़ा। वही घरो में लोगो के बिस्तर, गेंहू आटा आदि तक सुरक्षित नहीं रहे।प्रशासन इसको लेकर जांच में जुटा हुआ है।