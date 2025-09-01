Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

सात दिन बाद भी पता नहीं चला की आखिर कैसे भरा कापरेन में पानी

बारिश तो हर साल आती है और कई बार तेज बारिश का भी शहरवासियों ने सामना किया है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि शहर की सडक़ें दरिया बन गई। इतनी तेजी से पानी की आवक हुई कि लोग मकानों के सामान नहीं समेट पाए और सुरक्षित बाहर निकलने को मजबूर हुए।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 01, 2025

सात दिन बाद भी पता नहीं चला की आखिर कैसे भरा कापरेन में पानी
कापरेन में बहता पानी

कापरेन. बारिश तो हर साल आती है और कई बार तेज बारिश का भी शहरवासियों ने सामना किया है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि शहर की सडक़ें दरिया बन गई। इतनी तेजी से पानी की आवक हुई कि लोग मकानों के सामान नहीं समेट पाए और सुरक्षित बाहर निकलने को मजबूर हुए। मुख्य बाजार में बरसाती पानी की आवक हुई और दुकानदारों को लाखो का नुकसान उठाना पड़ा। वही घरो में लोगो के बिस्तर, गेंहू आटा आदि तक सुरक्षित नहीं रहे।प्रशासन इसको लेकर जांच में जुटा हुआ है।

खुदरा किराना किराना व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश सोगानी ने बताया कि बारिश के दौरान डेढ़ सौ से अधिक दुकानों में पानी भर गया। कई दुकानदारो के गोदाम में पानी भर गया और लाखों का नुकसान हो गया। संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष अशोक बाकलीवाल का कहना है कि अतिवृष्टि से करीब 20 करोड़ का नुकसान दुकानदारों को हो गया है।वही मकानों में पानी भर जाने से आमजनों को अनुमानित पांच करोड़ का नुकसान हो गया है।

पानी निकासी अवरुद्ध हुई
शहरवासियों का कहना है कि शहर में कृषि भूमि पर नई आवासीय कॉलोनिया कट गई और लोगों ने मकान बना लिए है। पहले की सीपेज ड्रेन अवरुद्ध होने और आवासीय मकान बन जाने से पानी निकासी अवरुद्ध हो गई और बरसाती पानी अवरुद्ध हो गया। ओवरफ्लो होकर सडक़ और मुख्य बाजार, निचली बस्तियों में पानी घुस गया।

अभी रिपोर्ट नहीं आई
ऋतुराज शर्मा उपखंड अधिकारी केशवरायपाटन ने बताया कि कापरेन क्षेत्र में बारिश के दौरान आबादी क्षेत्र में अधिक पानी की आवक हुई है। पहले हुई बारिश से मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता पूरी हो गई थी और लगातार मूसलाधार बारिश से पानी ओवरफ्लो होकर शहर तक पहुंचा। पिछले दिनों अतिवृष्टि के दौरान कापरेन में 500 एमएम बारिश हुई। शहर में पानी की अधिक आवक को लेकर जांच कमेटी बनाई हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सात दिन बाद भी पता नहीं चला की आखिर कैसे भरा कापरेन में पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट