किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, धरना दिया

इससे पहले किसानों ने दिल्ली जंतर-मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया। राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह (भारत) के राष्ट्रीय संयोजक एवं वरिष्ठ किसान नेता दशरथ कुमार ने बताया कि धरना स्थल से पैदल मार्च कर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। धरना स्थल पर किसानों को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री शीतला शंकर विजय मिश्र, युवा वतन के तरुण कुमार राठी, जय जवान-जय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुनील फोजी, सीफा के राष्ट्रीय समन्वयक केशव आर्य ने संबोधित किया।