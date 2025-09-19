टेल क्षेत्र में किसानों को नहरी पानी का इंतजार

लबान. चम्बल सिंचाई परियोजना की नहरों में इस बार टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पाने से किसानों की धान की फसलें प्यासे खेतों में सूखने की कगार पर आ गई हैं। नहरों में पर्याप्त जल प्रवाह नहीं होने और कई स्थानों पर माइनरों के क्षतिग्रस्त रहने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी अनुसार विभाग द्वारा नहरों की सफाई और मरम्मत कार्य करवाए बिना ही जल प्रवाह शुरू कर दिया गया। नतीजतन नहरों में झाड़-झंखाड़, अवरोधक और टूट-फूट के चलते पानी बीच में ही रुक जाता है और टेल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहा है।