Bundi: तलाई में डूबी बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग, वो भी डूबने लगे तो बेटा कूदा, किशोरी की मौत, बालाजी मंदिर में करने गई थी दर्शन

मृतका किशोरी सौंपी रिपोर्ट में बताया कि बहन अंशिका साहू (15) और पिता मुकेश साहू और वह बालाजी के दर्शन करने गए थे। जहां पर माला बालाजी के चढाकर शेष बचे फूलों को अंशिका साहू तलाई में फेंकने गई थी। जहां सीढियों पर पैर फिसलने से अंशिका तलाई में गिर गई। उसे बचाने पिता मुकेश साहू भी तलाई में कूद गए।