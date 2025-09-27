Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi: तलाई में डूबी बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग, वो भी डूबने लगे तो बेटा कूदा, किशोरी की मौत, बालाजी मंदिर में करने गई थी दर्शन

Rajasthan News: बूंदी के बालाजी की तलाई में सीढ़ियों पर पैर फिसलने से किशोरी गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। पिता और भाई ने उसे बचाने के लिए तलाई में छलांग लगाई लेकिन सफल नहीं हो सके।

बूंदी

Akshita Deora

Sep 27, 2025

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

Girl Drowned And Died: बूंदी के देई कस्बे में स्थित बालाजी की तलाई में गुरुवार रात को सीढियों पर पैर फिसलने से किशोरी तलाई में गिर गई, जिसकी मौत हो गई। किशोरी तलाई में फूलों को फैंकने गई थी।

मृतका किशोरी सौंपी रिपोर्ट में बताया कि बहन अंशिका साहू (15) और पिता मुकेश साहू और वह बालाजी के दर्शन करने गए थे। जहां पर माला बालाजी के चढाकर शेष बचे फूलों को अंशिका साहू तलाई में फेंकने गई थी। जहां सीढियों पर पैर फिसलने से अंशिका तलाई में गिर गई। उसे बचाने पिता मुकेश साहू भी तलाई में कूद गए।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यवाही करते हुए पुलिस और मौजूद परिजन (फोटो: पत्रिका)

पिता को बचाने के लिए आयुष तलाई में कूद गया। आयुष ने पिता को बाहर निकाल लिया लेकिन बहन अंशिका साहू को नहीं निकाल सके। आवाज लगाने पर आसपास के लोग तलाई पर पहुंचे।

पुजारी के भांजे कुलदीप बैरागी ने अंशिका को तलाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे देई चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां पर कोशिश करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। शव का देई सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाया गया।

जान की परवाह नहीं कीं

युवक कुलदीप बैरागी (फोटो: पत्रिका)

बालाजी की तलाई में किशोरी को बचाने के लिए गुरुवार रात के अंधेरे में जान की परवाह किए बिना देई निवासी युवक कुलदीप बैरागी तलाई में कूद गया। तलाई में कठिन मेहनत के बाद अंशिका साहू के शव को बाहर निकाला।

Published on:

27 Sept 2025 01:38 pm

Bundi: तलाई में डूबी बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग, वो भी डूबने लगे तो बेटा कूदा, किशोरी की मौत, बालाजी मंदिर में करने गई थी दर्शन

