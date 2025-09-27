Bundi: तलाई में डूबी बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग, वो भी डूबने लगे तो बेटा कूदा, किशोरी की मौत, बालाजी मंदिर में करने गई थी दर्शन

Girl Drowned And Died: बूंदी के देई कस्बे में स्थित बालाजी की तलाई में गुरुवार रात को सीढियों पर पैर फिसलने से किशोरी तलाई में गिर गई, जिसकी मौत हो गई। किशोरी तलाई में फूलों को फैंकने गई थी।
मृतका किशोरी सौंपी रिपोर्ट में बताया कि बहन अंशिका साहू (15) और पिता मुकेश साहू और वह बालाजी के दर्शन करने गए थे। जहां पर माला बालाजी के चढाकर शेष बचे फूलों को अंशिका साहू तलाई में फेंकने गई थी। जहां सीढियों पर पैर फिसलने से अंशिका तलाई में गिर गई। उसे बचाने पिता मुकेश साहू भी तलाई में कूद गए।
पिता को बचाने के लिए आयुष तलाई में कूद गया। आयुष ने पिता को बाहर निकाल लिया लेकिन बहन अंशिका साहू को नहीं निकाल सके। आवाज लगाने पर आसपास के लोग तलाई पर पहुंचे।
पुजारी के भांजे कुलदीप बैरागी ने अंशिका को तलाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे देई चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां पर कोशिश करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। शव का देई सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाया गया।
बालाजी की तलाई में किशोरी को बचाने के लिए गुरुवार रात के अंधेरे में जान की परवाह किए बिना देई निवासी युवक कुलदीप बैरागी तलाई में कूद गया। तलाई में कठिन मेहनत के बाद अंशिका साहू के शव को बाहर निकाला।