अशोकनगर बैंक शाखा में लगी आग, कम्प्यूटर-फर्नीचर जलकर खाक

जानकारी अनुसार बुधवार देर रात 2 बजे बैंक के ऊपरी भाग में किराए से रहने वाले एक जने ने पास में रहने वाले नवीन मंत्री व सुशील सोनी को फ ोन करके बताया किया कि बैंक से धुआं निकल रहा है। इस पर वे बैंक के बाहर पहुंचे। उन्होंने बैंक का शटर खोलने का प्रयास किया, लेकिन आग के तेजी से फैलने के कारण वे सफल नहीं हुए। कुछ ही देर में आग ने विकराल रुप धारण कर लिया। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फोन करके बूंदी से दमकल मंगवाई गई। दमकल ने सुबह करीब चार बजे आग पर काबू पाया, तब तक बैंक के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।