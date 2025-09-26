अशोकनगर बैंक शाखा में लगी आग, कम्प्यूटर-फर्नीचर जलकर खाक

हिण्डोली. हिण्डोली थाना क्षेत्र के अशोकनगर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा में बुधवार देर रात में बुधवार देर रात करीब दो बजे अचानक आग लग गई, जिससे बैंक में रखे कम्प्यूटर, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। शाखा प्रबंधक ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है।
जानकारी अनुसार बुधवार देर रात 2 बजे बैंक के ऊपरी भाग में किराए से रहने वाले एक जने ने पास में रहने वाले नवीन मंत्री व सुशील सोनी को फ ोन करके बताया किया कि बैंक से धुआं निकल रहा है। इस पर वे बैंक के बाहर पहुंचे। उन्होंने बैंक का शटर खोलने का प्रयास किया, लेकिन आग के तेजी से फैलने के कारण वे सफल नहीं हुए। कुछ ही देर में आग ने विकराल रुप धारण कर लिया। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फोन करके बूंदी से दमकल मंगवाई गई। दमकल ने सुबह करीब चार बजे आग पर काबू पाया, तब तक बैंक के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
मौके पर आए बैंक मैनेजर ने आग से शाखा के कम्प्यूटर, फर्नीचर, फाइलें और अन्य सामान जलने की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य अधिकारी तडक़े अशोकनगर पहुंचे और आगजनी से बैंक में हुए नुकसान का जायजा लिया।
लाकर व स्ट्रांग रूम बच गए
बैंक के अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों शाखा में नया स्ट्रांग रूम बनाया था। आग वहां तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में लॉकर व स्ट्रांग रूम बच गए। बैंक में करीब 20 से 22 लाख रुपए की राशि थी, वह भी सुरक्षित रही। वहीं स्ट्रांग रूम में करोड़ों रुपए के लेनदेन के दस्तावेज रखे थे। यदि आग वहां पहुंच जाती तो काफ ी नुकसान हो जाता।
सायरन सुनकर मौके पर पहुंचे
हिण्डोली थाना प्रभारी सहदेव मीणा ने बताया कि देर रात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक की शाखा से सायरन की आवाज आई। इस पर गश्त कर रहे पुलिस जवान वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें उस समय कुछ नजर नहीं आया। बाद बैंक के अंदर आग की लपटें नजर आई तो फोन करके बूंदी से दमकल मंगवाई। दमकल के पहुंचने तक बैंक के अंदर रखे सामान और फाइलें जल गई।
ये सामान जलकर हुए खाक
बैंक के शाखा प्रबंधक पीयूष गोयल ने बताया कि आग से शाखा के अंदर रखे 15 से 20 लाख रुपए के सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गए। इनमें कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, पास बुक प्रिंटर मशीन, नोट गिनने की मशीन, एसी, पंखे समेत कई इलेक्ट्रोनिक आयटम है।
रात को नहीं है सुरक्षा गार्ड
बैंक में रात में सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। दो साल पहले बैंक का एटीएम चोर काटकर ले गए थे, लेकिन उसके बावजूद बैंक प्रशासन नहीं चेता। बैंक में सुरक्षाकर्मी नहीं लगाया। यदि बैंक में सुरक्षाकर्मी होता तो काफी नुकसान बचाया जा सकता था।