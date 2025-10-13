कपड़े की दुकान में लगी आग, 15 लाख का माल जलकर राख

गोवंश की हत्या व सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के पांच आरोपियों को भेजा जेल

हिण्डोली . दबलाना थाना क्षेत्र के अलोद के निकट गोवंश की हत्या कर अवशेषों को नदी में डालने व सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के गिरफ्तार पांच आरोपियों को रविवार को कैंप कोर्ट बूंदी में पेश किया। जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए। पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी ने बताया कि 19 सितंबर को गांव में घूम रहे एक नंदी को अलोद पुलिया निवासी अरबाज ,गुलजार व टोंक निवासी सरफराज ने पकडकऱ उसकी हत्या कर मांस का उपयोग किया था।एवं सबूत खुर्द-बुर्द के आरोपी अलोद निवासी साहिल बाबू व बड़ौदिया निवासी इकराम हुसैन को भी गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों को रविवार को बूंदी में अवकाश कालीन न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए। दबलाना पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 3 दिन पुलिस रिमांड पर रखा था। पूछताछ के बाद घटना में उपयोग की एक कार सहित अन्य हथियार छुर्रा बरामद किए हैं । पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। ताकि उनसे जुड़े लोगों का पता चल सकेगा।