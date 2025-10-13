कपड़े की दुकान में लगी आग, 15 लाख का माल जलकर राख

हिण्डोली. डाबला चौराहे पर कपड़े की दुकान में लगी आग।
हिण्डोली. दबलाना थाना क्षेत्र के डाबला चौराहे पर रविवार शाम को अपने कपड़े की दुकान में अचानक आग लग जाने से एक व्यापारी किया 15 से 20 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए ।
अणतगंज सरपंच मुकेश कुमावत ने बताया कि डाबला में कपड़े की दुकान लगाने वाला प्रदीप कुमावत शाम को दुकान बंद कर घर रवाना हो गया। पीछे से शार्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने सूचना दी, जिस पर वह मौके पर पहुंचा तो दुकान में आग लगी हुई थी। शटर खोल कर देखा तो काफी कपड़े जल चुके थे। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, जब तक लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए।कुमावत ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। व्यापारी को 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हुआ है। इस दौरान दबलाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
गोवंश की हत्या व सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के पांच आरोपियों को भेजा जेल
हिण्डोली . दबलाना थाना क्षेत्र के अलोद के निकट गोवंश की हत्या कर अवशेषों को नदी में डालने व सबूतों को खुर्द-बुर्द करने के गिरफ्तार पांच आरोपियों को रविवार को कैंप कोर्ट बूंदी में पेश किया। जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए। पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी ने बताया कि 19 सितंबर को गांव में घूम रहे एक नंदी को अलोद पुलिया निवासी अरबाज ,गुलजार व टोंक निवासी सरफराज ने पकडकऱ उसकी हत्या कर मांस का उपयोग किया था।एवं सबूत खुर्द-बुर्द के आरोपी अलोद निवासी साहिल बाबू व बड़ौदिया निवासी इकराम हुसैन को भी गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों को रविवार को बूंदी में अवकाश कालीन न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए। दबलाना पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 3 दिन पुलिस रिमांड पर रखा था। पूछताछ के बाद घटना में उपयोग की एक कार सहित अन्य हथियार छुर्रा बरामद किए हैं । पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। ताकि उनसे जुड़े लोगों का पता चल सकेगा।
