बूंदी में खाद की कतार में मची भगदड़, पांच महिलाएं घायल

सुमेरगंज मंडी (बूंदी)। सहकारी समिति सुमेरगंज मंडी में गुरुवार को आए खाद के 1400 बैग महज 3 घंटे में खत्म हो गए। सुबह से ही आसपास के गांव के किसान सहकारी समिति के आगे जमा होने लगे। दस बजे तक सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष जमा हो गए, जैसे ही सहकारी समिति गोदाम का दरवाजा खुला भगदड़ मच गई।
भगदड़ में पांच महिलाएं घायल हो गई, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरगंज मंडी ले जाया गया, जिसमें से एक महिला को 2 घंटे बाद होश आया तथा एक महिला के पांच टांके लगे। गंभीर रूप से घायल महिलाएं मूर्ति बाई पत्नी रमेश बैरवा निवासी ग्राम पापड़ा, केसंता बाई पत्नी हरिराम मीणा निवासी टोकसपुरा, बद्री बाई पत्नी राम प्रकाश मीणा निवासी नांता तथा दो अन्य महिलाएं इनको चोट लगी है।
सहकारी समिति में घोषणा की गई कि खाद कृषि उपज मंडी में बांटा जाएगा तो किसान कृषि उपज मंडी की ओर रवाना हो गए। एक घंटे तक कृषि उपज मंडी में सरकारी समिति का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा और खाद को सहकारी समिति में ही बांटने लग गए। इससे गुस्साए किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने रोड पर जाम लगा दिया। थानाधिकारी रामलाल मीणा के समझाने पर किसानों ने जाम हटाया। प्रशासन की देखरेख में किसानों को खाद वितरण किया गया। हर किसान को खाद के दो कट्टे दिए गए।