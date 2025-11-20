बूंदी में खाद की कतार में मची भगदड़, पांच महिलाएं घायल

सहकारी समिति में घोषणा की गई कि खाद कृषि उपज मंडी में बांटा जाएगा तो किसान कृषि उपज मंडी की ओर रवाना हो गए। एक घंटे तक कृषि उपज मंडी में सरकारी समिति का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा और खाद को सहकारी समिति में ही बांटने लग गए। इससे गुस्साए किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने रोड पर जाम लगा दिया। थानाधिकारी रामलाल मीणा के समझाने पर किसानों ने जाम हटाया। प्रशासन की देखरेख में किसानों को खाद वितरण किया गया। हर किसान को खाद के दो कट्टे दिए गए।