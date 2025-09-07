Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

गणपति बप्पा मोरिया …. शोभायात्राएं निकालकर गणपति प्रतिमाओं का किया विसर्जन

श्री गणेश महोत्सव समिति द्वारा शनिवार सांयकाल गजानंद की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा से पूर्व भूरा गणेश मंदिर प्रांगण में गजानंद भगवान की आरती की गई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा रही। समिति के सदस्य ने शर्मा का दुपट्टा पहन कर स्वागत किया।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 07, 2025

गणपति बप्पा मोरिया .... शोभायात्राएं निकालकर गणपति प्रतिमाओं का किया विसर्जन
बूंदी. जैतसागर में क्रेन से गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हुए

बूंदी. श्री गणेश महोत्सव समिति द्वारा शनिवार सांयकाल गजानंद की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा से पूर्व भूरा गणेश मंदिर प्रांगण में गजानंद भगवान की आरती की गई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा रही। समिति के सदस्य ने शर्मा का दुपट्टा पहन कर स्वागत किया। उसके पश्चात विसर्जन शोभायात्रा भूरा गणेश मंदिर से कोटा रोड, नागर सागर कुंड , चौगान दरवाजा, चोमुखा बाजार ,चूड़ी बाजार, मौची बाजार ,ब्राह्मणों की हताई, कागजी देवरा, बड़ा रामद्वारा होते हुए जैत सागर तालाब पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना और आरती के पश्चात गजानंद की प्रतिमा का विसर्जन किया गया ।
इससे पूर्व भूरा गणेश मंच पर भजनों का कार्यक्रम हुआ। विसर्जन यात्रा में ढोल नगाड़ों के बीच युवा गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ , देवा हो देवा गणपति देवा भजनों पर नाचते हुए चल रहे थे। विसर्जन शोभयात्रा में महाबली हनुमान गर्जना करते हुए चले। शिव पार्वती के साथ अघोरी भस्म नृत्य करते हुए राधा कृष्ण रास करते हुए पूरे मार्ग में सजीव झांकियों की लोगो ने सराहना की। विसर्जन यात्रा का मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।

देई. कस्बे में शनिवार को अन्नत चतुर्दशी के अवसर पर गणेशजी की शोभायात्रा मे श्रद्धालु उमड़ पड़े। यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर बस स्टेण्ड,मुख्य बाजार, गढ चौक, चारभुजाचौक, लोहडी चौहटी,घास का दरवाजा, बूंदी रोड,बांसी रोड होते हुए बालाजी की तलाई पर पहुंचा। जहां पर गणेशजी की प्रतिमाओ की सामूहिक आरतीकर विसर्जन किया गया। यात्रा मे एक दर्जन गणेश प्रतिमाओ के साथ आकर्षक झांकियों के साथ अखाड़े के करतब बाजों ने करतबो का प्रदर्शन किया।

हिण्डोली. कस्बे में भी विभिन्न गली मोहल्लों व गांव से एक दर्जन शोभायात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से यहां पर पहुंची।गणेश जी के भजनों पर युवा नाचते गाते हुए चल रहे थे।सभी शोभायात्राएं तेजाजी मेला प्रांगण पर पहुंची।बाद में सभी को रामसागर झील किनारे ले जाकर रामसागर झील में विसर्जित की। इसके अलावा अशोक नगर बड़ा नयागांव में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर शोभायात्रा निकाली।गणेश चतुर्थी के अवसर पर अलोद कस्बे में गणेश विसर्जन के दौरान शोभायात्रा निकाली।

भण्डेड़ा. क्षेत्र के बांसी सहित दुगारी कस्बे में ग्रामीणों द्वारा शनिवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का तालाब के जलाशय में विसर्जन किया गया है। इस दौरान गलियारे गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी आना के जयकारों से माहौल गुंजायमान
रहा है।

Published on:

07 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / गणपति बप्पा मोरिया …. शोभायात्राएं निकालकर गणपति प्रतिमाओं का किया विसर्जन

