गणपति बप्पा मोरिया .... शोभायात्राएं निकालकर गणपति प्रतिमाओं का किया विसर्जन

बूंदी. श्री गणेश महोत्सव समिति द्वारा शनिवार सांयकाल गजानंद की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा से पूर्व भूरा गणेश मंदिर प्रांगण में गजानंद भगवान की आरती की गई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा रही। समिति के सदस्य ने शर्मा का दुपट्टा पहन कर स्वागत किया। उसके पश्चात विसर्जन शोभायात्रा भूरा गणेश मंदिर से कोटा रोड, नागर सागर कुंड , चौगान दरवाजा, चोमुखा बाजार ,चूड़ी बाजार, मौची बाजार ,ब्राह्मणों की हताई, कागजी देवरा, बड़ा रामद्वारा होते हुए जैत सागर तालाब पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना और आरती के पश्चात गजानंद की प्रतिमा का विसर्जन किया गया ।

इससे पूर्व भूरा गणेश मंच पर भजनों का कार्यक्रम हुआ। विसर्जन यात्रा में ढोल नगाड़ों के बीच युवा गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ , देवा हो देवा गणपति देवा भजनों पर नाचते हुए चल रहे थे। विसर्जन शोभयात्रा में महाबली हनुमान गर्जना करते हुए चले। शिव पार्वती के साथ अघोरी भस्म नृत्य करते हुए राधा कृष्ण रास करते हुए पूरे मार्ग में सजीव झांकियों की लोगो ने सराहना की। विसर्जन यात्रा का मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।