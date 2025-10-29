बूंदी महोत्सव का दिया गढ़ गणेश को निमंत्रण

गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह डोकुन, जेपी शर्मा, संदीप शर्मा, नारायण मण्डोवरा, कार्तिकेय व माइकल ने प्रचार प्रसार के माध्यम से देश भर की टूर एजेंसियों को महोत्सव का निमंत्रण देकर अधिक से अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को लाने का आग्रह किया है। बूंदी महोत्सव में इस बार सेंड आर्ट फेस्टिवल में कलाकार कुंभा स्टेडियम में छोटीकाशी के मोनोमेंट बनाएंगे। साथ ही गंगा घांटो पर जो आरती होती है उसी तर्ज पर नवल सागर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीपदान व आरती होगी।