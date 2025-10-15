आग से एक करोड़ से अधिक का सामान जला, फिर भी नगर पालिका को नहीं मिली दमकल

नगरपालिका हिण्डोली
हिण्डोली. क्षेत्र में एक पखवाड़े में बैंक सहित तीन स्थानों पर लगी आग के कारण एक करोड़ रुपए से अधिक के सामान जलकर राख हो गए, लेकिन हिण्डोली नगरपालिका के पास आग बुझाने के लिए दमकल तक नहीं मिल पाई।
जानकारी अनुसार सितंबर माह में अशोक नगर में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अचानक शार्ट सर्किट से देर रात के समय आग लग गई थी, जिससे बैंक में रखी फाइले, फर्नीचर, कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए थे। गनीमत यह रही कि स्ट्रांग रूम में आग नहीं पहुंच पाई थी, अन्यथा करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता था।
इसके अलावा चार दिन पूर्व ग्राम पंचायत सथूर में हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दोनों दुकानों में लगी आग से 40 से 50 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं रविवार को डाबला चौराहे पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई थी, जिससे 15 से 20 लाख रुपए के कपड़े जल कर राख हो गए। आग लगने के बाद बूंदी दमकल के लिए सूचना की, लेकिन समय पर नहीं पहुंची, ऐसे में दुकानदार अपनी संपत्ति को जलते हुए देखते रहे।
पालिका के पास नहीं है दमकल
नगरपालिका को बने दो वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन यहां पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक दमकल नहीं भेजी गई है। ऐसे में कहीं पर भी आग लगने पर दमकल को बूंदी से बुलाना पड़ता है, जिसे बूंदी से आने में घंटों लग जाते हैं। जब तक आग से सभी सामान जल कर राख हो जाते हैं।
हाइवे पर भी जल चुके कई बार वाहन
राष्ट्रीय राजमार्ग 52 व 148 डी यहां से गुजरते हैं। ऐसे में कई बार वाहनों में भी आग लग जाती हैं, जिसे बुझाने के लिए यहां पर कोई साधन नहीं है। ऐसे में वाहन आग का गोला बनकर पूरी तरह राख हो रहे हैं।
तहसीलदार ने लिखा था पत्र
तत्कालीन तहसीलदार कमलेश मीणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर हिण्डोली नगरपालिका में दमकल भिजवाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में कई बार खेतों में लगी आग को बुझाने की सुविधा नहीं है। ऐसे में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने किसान व जनहित में यहां पर दमकल भिजवाने की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा की कोई प्रयास नहीं हुए।
नगरपालिका के पास आग बुझाने के लिए दमकल की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार को यहां पर दमकल भिजवाने के लिए पत्र लिखा हुआ है। आग लगने के बाद काफी परेशानियां आती है।
जितेंद्र कुमार मीणा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका हिण्डोली।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग