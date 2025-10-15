आग से एक करोड़ से अधिक का सामान जला, फिर भी नगर पालिका को नहीं मिली दमकल

इसके अलावा चार दिन पूर्व ग्राम पंचायत सथूर में हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दोनों दुकानों में लगी आग से 40 से 50 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं रविवार को डाबला चौराहे पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई थी, जिससे 15 से 20 लाख रुपए के कपड़े जल कर राख हो गए। आग लगने के बाद बूंदी दमकल के लिए सूचना की, लेकिन समय पर नहीं पहुंची, ऐसे में दुकानदार अपनी संपत्ति को जलते हुए देखते रहे।