Bumper Holiday: केवल 2 दिन की छुट्टी लेकर मनाएं लंबा दिवाली अवकाश, जानिए राजस्थान में कब से कब तक रहेंगी छुट्टियां

2025 की दिवाली इस बार राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने बोनस की सौगात देना शुरू कर दी है वहीं दूसरी ओर अवकाशों का सिलसिला भी त्योहार को और खास बना रहा है। यदि कर्मचारी थोड़ी सी योजना बनाकर सिर्फ 2 वर्किंग डे की छुट्टी ले लें तो उन्हें कुल 9 दिन की लंबी छुट्टी मिल सकती है।