Bumper Holiday: केवल 2 दिन की छुट्टी लेकर मनाएं लंबा दिवाली अवकाश, जानिए राजस्थान में कब से कब तक रहेंगी छुट्टियां

2025 की दिवाली इस बार राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने बोनस की सौगात देना शुरू कर दी है वहीं दूसरी ओर अवकाशों का सिलसिला भी त्योहार को और खास बना रहा है। यदि कर्मचारी थोड़ी सी योजना बनाकर सिर्फ 2 वर्किंग डे की छुट्टी ले लें तो उन्हें कुल 9 दिन की लंबी छुट्टी मिल सकती है।
18 अक्टूबर (शनिवार) – धनतेरस/साप्ताहिक अवकाश
19 अक्टूबर (रविवार) – रविवार का साप्ताहिक अवकाश
20 अक्टूबर (सोमवार) – दिवाली
21 अक्टूबर (मंगलवार) – वर्किंग डे (अवकाश ले सकते हैं)
22 अक्टूबर (बुधवार) – गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर (गुरुवार) – भैया दूज
24 अक्टूबर (शुक्रवार) – वर्किंग डे (अवकाश ले सकते हैं)
25 अक्टूबर (शनिवार) – चौथा शनिवार (बैंक बंद)
26 अक्टूबर (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश
यानी 21 और 24 अक्टूबर को अवकाश लेने पर 18 से 26 अक्टूबर तक पूरे 9 दिन की छुट्टियां मिलेंगी।
बैंकों में 20 अक्टूबर (दिवाली) और 22 अक्टूबर (गोवर्धन) को अवकाश रहेगा। इसके साथ ही 25-26 अक्टूबर (चौथा शनिवार और रविवार) को भी बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए भी यह राहतभरा साबित होने वाला है।
सरकारी कैलेंडर के अनुसार 21 अक्टूबर को अवकाश निर्धारित नहीं है, जबकि अधिकांश लोग इसी दिन दीपावली मनाते हैं। इसको लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है।
महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारीक और जिलाध्यक्ष सत्यवान शर्मा ने कहा कि यदि यह दिन घोषित अवकाश में जोड़ा जाए तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी और परिवार के साथ त्योहार की खुशियां पूरी तरह मनाई जा सकेंगी।
कई सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इस लंबे अवकाश का लाभ उठाकर टूर प्लान कर चुके हैं। ट्रेन और बसों में दिवाली के बाद यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है।
