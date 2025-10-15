Patrika LogoSwitch to English

Bumper Holiday: केवल 2 दिन की छुट्टी लेकर मनाएं लंबा दिवाली अवकाश, जानिए राजस्थान में कब से कब तक रहेंगी छुट्टियां

9 Consecutive days Holiday: अवकाश की शुरुआत 18 अक्टूबर को शनिवार के साथ होगी। इसके बाद 19 को रविवार और 20 को दिवाली का त्योहार रहेगा। 21 को कार्यालय खुलेंगे क्योंकि गोवर्धन पर्व 22 को मनाया जाएगा। फिर 23 को भैया दूज का पर्व रहेगा।

2 min read

बूंदी

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

फोटो: पत्रिका

2025 की दिवाली इस बार राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने बोनस की सौगात देना शुरू कर दी है वहीं दूसरी ओर अवकाशों का सिलसिला भी त्योहार को और खास बना रहा है। यदि कर्मचारी थोड़ी सी योजना बनाकर सिर्फ 2 वर्किंग डे की छुट्टी ले लें तो उन्हें कुल 9 दिन की लंबी छुट्टी मिल सकती है।

हॉलिडे का ये पूरा शेड्यूल

18 अक्टूबर (शनिवार) – धनतेरस/साप्ताहिक अवकाश
19 अक्टूबर (रविवार) – रविवार का साप्ताहिक अवकाश
20 अक्टूबर (सोमवार) – दिवाली
21 अक्टूबर (मंगलवार) – वर्किंग डे (अवकाश ले सकते हैं)
22 अक्टूबर (बुधवार) – गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर (गुरुवार) – भैया दूज
24 अक्टूबर (शुक्रवार) – वर्किंग डे (अवकाश ले सकते हैं)
25 अक्टूबर (शनिवार) – चौथा शनिवार (बैंक बंद)
26 अक्टूबर (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

यानी 21 और 24 अक्टूबर को अवकाश लेने पर 18 से 26 अक्टूबर तक पूरे 9 दिन की छुट्टियां मिलेंगी।

बैंकों में भी रहेगा लंबा अवकाश

बैंकों में 20 अक्टूबर (दिवाली) और 22 अक्टूबर (गोवर्धन) को अवकाश रहेगा। इसके साथ ही 25-26 अक्टूबर (चौथा शनिवार और रविवार) को भी बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए भी यह राहतभरा साबित होने वाला है।

21 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग

सरकारी कैलेंडर के अनुसार 21 अक्टूबर को अवकाश निर्धारित नहीं है, जबकि अधिकांश लोग इसी दिन दीपावली मनाते हैं। इसको लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है।

महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारीक और जिलाध्यक्ष सत्यवान शर्मा ने कहा कि यदि यह दिन घोषित अवकाश में जोड़ा जाए तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी और परिवार के साथ त्योहार की खुशियां पूरी तरह मनाई जा सकेंगी।

टूर प्लान की भी तैयारी

कई सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इस लंबे अवकाश का लाभ उठाकर टूर प्लान कर चुके हैं। ट्रेन और बसों में दिवाली के बाद यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है।

Rajasthan: दिवाली से पहले इस जिले को बड़ा तोहफा, रिंग रोड के लिए मिला 250 करोड़ का बजट
सीकर
Sikar Ring Road

Updated on:

15 Oct 2025 01:18 pm

Published on:

15 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bumper Holiday: केवल 2 दिन की छुट्टी लेकर मनाएं लंबा दिवाली अवकाश, जानिए राजस्थान में कब से कब तक रहेंगी छुट्टियां

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

बूंदी बार इलेवन को 6 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी

बूंदी बार इलेवन को 6 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी
बूंदी

खगोल, भौतिकी, गणित सभी हमारे वेदों में है- डॉ. रमेश

खगोल, भौतिकी, गणित सभी हमारे वेदों में है- डॉ. रमेश
बूंदी

नैनवां ब्लॉक के खिलाड़ियों ने दिखाई उत्कृष्ट खेल प्रतिभा

नैनवां ब्लॉक के खिलाड़ियों ने दिखाई उत्कृष्ट खेल प्रतिभा
बूंदी

जर्जर स्टेट हाइवे का काम शुरू नहीं, दीपावली तक कैसे होगी मरम्मत

जर्जर स्टेट हाइवे का काम शुरू नहीं, दीपावली तक कैसे होगी मरम्मत
बूंदी

नैनवां में गौण मंडी शुरू होने में हो रहा विलंब

नैनवां में गौण मंडी शुरू होने में हो रहा विलंब
बूंदी
