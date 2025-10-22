Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

सरकार से मंदिर के जीर्णोंद्धार की आस

कस्बे की सबसे प्राचीन पहचान चारभुजा मंदिर एक अनमोल धरोहर हैं।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 22, 2025

सरकार से मंदिर के जीर्णोंद्धार की आस

बडाखेडा. कस्बे में स्थित प्राचीन चारभुजा मंदिर, जिसके ऊपर पेड़ पौधे उग चूके है।

बड़ाखेड़ा. कस्बे की सबसे प्राचीन पहचान चारभुजा मंदिर एक अनमोल धरोहर हैं। कस्बे के बीच स्थित यह मंदिर करीब 400 वर्ष पूर्व नागर शैली में लाल पत्थर से निर्मित है। मंदिर पर लगे शिलालेख के अक्षर अब धुंधले हो गए, जिनको पढऩा आसान नहीं है। मंदिर के पुजारी सोहन लाल शर्मा बताते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्तियां स्थापित थी।
मंदिर के टूटे हुए पत्थर आज भी मौजूद है। इस मंदिर के पत्थर देखभाल के अभाव में दरक रहे हैं।

शिखर पर खरपतवार
चारभुजा मंदिर के पीछे की तरफ पेड पौधे उग चुके हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में करीर, पीपल, नीम आदि के पेड़ बडे हो चुके है। इन वजह से मंदिर में पानी टपकने लगा है। धीरे-धीरे मंदिर भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आने लगा है। चारभुजा मंदिर के पत्थरों पर अद्भुत कलाकृति हो रही है।

मंदिर के आसपास लगे पत्थरों पर नक्काशीदार मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के कई पत्थर टूटकर अलग हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर सरकार को इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहायता करनी चाहिए, ताकि प्राचीन धरोहर को संजोकर रख सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सरकार से मंदिर के जीर्णोंद्धार की आस

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधार में संशोधन हुआ महंगा, बच्चों को मिली राहत

बूंदी

Rajasthan Crime: सरपंच पति बेचता था गांजा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, पुलिस कार्रवाई में मिला 5KG गांजा

Ganja
बूंदी

Bundi Murder: दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से गोदकर की 18 साल के युवक की हत्या

बूंदी

Rajasthan: बूंदी में पकड़ा गया PAK युवक 3 दिन के रिमांड पर, नेपाल के रास्ते आया था भारत

Pak citizen Irfan
बूंदी

खानपुरा के नरेगा श्रमिकों ने स्टेट हाइवे पर लगाया जाम

खानपुरा के नरेगा श्रमिकों ने स्टेट हाइवे पर लगाया जाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.