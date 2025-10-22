सरकार से मंदिर के जीर्णोंद्धार की आस

बड़ाखेड़ा. कस्बे की सबसे प्राचीन पहचान चारभुजा मंदिर एक अनमोल धरोहर हैं। कस्बे के बीच स्थित यह मंदिर करीब 400 वर्ष पूर्व नागर शैली में लाल पत्थर से निर्मित है। मंदिर पर लगे शिलालेख के अक्षर अब धुंधले हो गए, जिनको पढऩा आसान नहीं है। मंदिर के पुजारी सोहन लाल शर्मा बताते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्तियां स्थापित थी।

मंदिर के टूटे हुए पत्थर आज भी मौजूद है। इस मंदिर के पत्थर देखभाल के अभाव में दरक रहे हैं।