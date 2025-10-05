बाघों के इलाके में इंसानी दखल, कोर क्षेत्र में हुआ योगासन

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में उप वन संरक्षक की अनुमति के बिना योगासन कार्यक्रम आयोजित करने का मामला सामने आया है। जबकि रामगढ़ महल के पीछे क्लोजर में स्थित बाघ के अलावा आरवीटी 01 व दो बाघिन का इस क्षेत्र में मूवमेंट बना हुआ है। वन्यजीव प्रेमियों ने कोर क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों का विरोध जताते हुए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को जंगल में इंसानी दखल का विरोध जताया है।

मामला शनिवार सुबह का है जिसमें रामगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया स्थित महल के ऊपर कुछ लोगों को योग कर रहे है। वहीं सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी वायरल हो गए है। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जंगल में बाघों की दिनचर्या बेहद संवेदनशील होती है। छोटी-सी हलचल, वाहनों की आवाजाही या इंसानों का जमावड़ा भी बाघों के शिकार, प्रजनन और मूवमेंट पर गहरा असर डाल सकता है।