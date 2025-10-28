Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

सैकड़ों बीघा धान पानी में भीगने से हुआ बेकार

सिंचित क्षेत्र में बंपर धान की फसल होने से खुश किसानों के सपनों को बैमौसम बारिश ने चकनाचूर कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 28, 2025

सैकड़ों बीघा धान पानी में भीगने से हुआ बेकार

केशवरायपाटन. उपखंड के रंगराजपुरा में खेत में पड़ी धान की फसलों तिरपाल से ढककर बचाने का प्रयास।

केशवरायपाटन. सिंचित क्षेत्र में बंपर धान की फसल होने से खुश किसानों के सपनों को बैमौसम बारिश ने चकनाचूर कर दिया। किसान धान की कटाई कर तैयार करने में जुटे हुए थे लेकिन अरमान पानी में बह गए। खेतों में लगे धान के ढेर पानी में भीग गई। तिरपाल कम पड़ गए। यहां देर रात से शुरू हुई बारिश सोमवार दिनभर जारी रहने से खेतों में पानी ही पानी हो गया। तिरपाल भी धान को नहीं बचा पाए।

खेतों में खड़ी फसलों की बालियां टूट गई। कई किसानों की कटाई अभी बाकी भी है। कई किसानो की धान की फसल अभी खुले खेतों में पड़ी हुई है। 20 घंटे से अधिक लगातार चल रही बरसात ने जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। किसानों को खेतों से भाग कर घरों में जाना पड़ा। रंगराजपुरा किसान लटुरलाल मीणा, नन्दबिहारी मीणा, कन्हैयालाल, हेमराज मीणा, हनुमान बैरागी, किसान धनराज मीणा, राहुल मीणा, सियाराम मीणा ने बताया कि कल रातभर ही नुकसान होते हुए भी रातभर मशीने लगातार खेतों को सीमेटने में लगी रहे।

अणदपुरा के किसान एवं ग्राम पंचायत सारसला के पंच छोटू लाल गुर्जर, रामदेव बैरवा, रामावतार गुर्जर ने बताया कि राज तो रुठा लेकिन अब राम भी रुठ गया। भगवान ने मुंह का निवाला छीन लिया। बारिश से धान भीगने से भारी नुकसान हो गया। सारसला के किसान रघुवीर गुर्जर ने बताया कि सब कुछ चौपट हो गया। अरनेठा के किसान रमेशचंद्र गुर्जर ने बताया कि बारिश से धान की क्वालिटी नष्ट होने से किसानों को नुकसान होगा। क्षेत्र में अभी खेतों में धान खड़ा है। कटाई कर ढेर लगा रखे हैं। धान तैयार कर ढेर लगा रखे हैं ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 06:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सैकड़ों बीघा धान पानी में भीगने से हुआ बेकार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला कलक्टर ने किया बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन

जिला कलक्टर ने किया बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन
बूंदी

बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश

बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश
बूंदी

बेमौसम बारिश में टूटे किसानों के अरमान

बेमौसम बारिश में टूटे किसानों के अरमान
बूंदी

33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले गुढ़ा बांध के गेट

33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले गुढ़ा बांध के गेट
बूंदी

Rajasthan Rain : राजस्थान के इस जिले में झमाझम बारिश, 33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले इस बांध के गेट

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.