सैकड़ों बीघा धान पानी में भीगने से हुआ बेकार

अणदपुरा के किसान एवं ग्राम पंचायत सारसला के पंच छोटू लाल गुर्जर, रामदेव बैरवा, रामावतार गुर्जर ने बताया कि राज तो रुठा लेकिन अब राम भी रुठ गया। भगवान ने मुंह का निवाला छीन लिया। बारिश से धान भीगने से भारी नुकसान हो गया। सारसला के किसान रघुवीर गुर्जर ने बताया कि सब कुछ चौपट हो गया। अरनेठा के किसान रमेशचंद्र गुर्जर ने बताया कि बारिश से धान की क्वालिटी नष्ट होने से किसानों को नुकसान होगा। क्षेत्र में अभी खेतों में धान खड़ा है। कटाई कर ढेर लगा रखे हैं। धान तैयार कर ढेर लगा रखे हैं ।