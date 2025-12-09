महिला चिकित्सक का एपीओ निरस्त नहीं किया तो करेंगे आंदोलन

बूंदी. जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद महिला चिकित्सक के खिलाफ की गई एपीओ कार्रवाई से चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। सोमवार को ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ और आईएमए ने संयुक्त तत्वावधान में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर पर की गई एपीओ कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि एपीओ निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन देने के बाद ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने बताया प्रसूता की मौत दुखद है, लेकिन बिना जांच के एक चिकित्सक को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने बताया कि महिला की स्थिति गंभीर थी। चिकित्सकों और स्टाफ ने लगातार उपचार किया। डॉ. शर्मा ने बताया कि लापरवाही परिजनों की ओर से हुई है, ना कि ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक की तरफ से। उन्होंने बताया कि प्रसूता की स्थिति शुरू से ही गंभीर थी और इसे लेकर परिजनों को समय रहते अवगत भी करा दिया गया था।

जांच के बाद हो निर्णय

आईएमए अध्यक्ष डॉ. अनिल जांगिड़ ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मृतक महिला इंद्रा कंवर के उपचार में चिकित्सकों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। ऐसे मामलों में जांच पर आधारित निर्णय होना चाहिए, दबाव में आकर नहीं। यदि एपीओ निरस्त नहीं हुआ तो हम आंदोलन पर उतरेंगे।