9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

महिला चिकित्सक का एपीओ निरस्त नहीं किया तो करेंगे आंदोलन

जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद महिला चिकित्सक के खिलाफ की गई एपीओ कार्रवाई से चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। सोमवार को ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ और आईएमए ने संयुक्त तत्वावधान में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर पर की गई एपीओ कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि एपीओ निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 09, 2025

महिला चिकित्सक का एपीओ निरस्त नहीं किया तो करेंगे आंदोलन

बूंदी. जिला कलक्टर को ज्ञापन देने आए चिकित्सक संघ।

बूंदी. जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद महिला चिकित्सक के खिलाफ की गई एपीओ कार्रवाई से चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। सोमवार को ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ और आईएमए ने संयुक्त तत्वावधान में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर पर की गई एपीओ कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि एपीओ निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन देने के बाद ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने बताया प्रसूता की मौत दुखद है, लेकिन बिना जांच के एक चिकित्सक को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने बताया कि महिला की स्थिति गंभीर थी। चिकित्सकों और स्टाफ ने लगातार उपचार किया। डॉ. शर्मा ने बताया कि लापरवाही परिजनों की ओर से हुई है, ना कि ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक की तरफ से। उन्होंने बताया कि प्रसूता की स्थिति शुरू से ही गंभीर थी और इसे लेकर परिजनों को समय रहते अवगत भी करा दिया गया था।
जांच के बाद हो निर्णय
आईएमए अध्यक्ष डॉ. अनिल जांगिड़ ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मृतक महिला इंद्रा कंवर के उपचार में चिकित्सकों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। ऐसे मामलों में जांच पर आधारित निर्णय होना चाहिए, दबाव में आकर नहीं। यदि एपीओ निरस्त नहीं हुआ तो हम आंदोलन पर उतरेंगे।

परिजनों की लापरवाही से गई महिला की जान
एपीओ की गई महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर ने भी अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि उन्हें बिना दोष के निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस समय मरीज को भर्ती किया गया, उसका हीमोग्लोबिन मात्र 4.7 था। चिकित्सक ने बताया परिजनों को तत्काल ब्लड लाने के लिए बोला गया था लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डॉ. मोबिन अख्तर ने बताया कि यह मरीज पांचवीं बार गर्भवती थी और उसकी उम्र 42 वर्ष थी, जो उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आती है। उन्होंने स्थिति को देखते हुए मरीज को रेफर भी कर दिया था। इसके बावजूद मुझे लापरवाही का दोषी ठहराया गया और कार्यवाही कर दी गई। यह मनोबल को तोडऩे वाली बात है।

यह था पूरा मामला
6 दिसंबर की शाम प्रसूता इंद्रा कंवर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां उपचार के दौरान उसकी स्थिति बिगडऩे पर मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने महिला चिकित्सक और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया। कार्रवाई के रूप में महिला चिकित्सक मोबिन अख्तर को एपीओ कर दिया गया। इसी निर्णय के विरोध में सोमवार को चिकित्सा समुदाय एकजुट होकर कलक्ट्रेट पहुंचा और एपीओ निरस्त करने की मांग का ज्ञापन सौंपा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / महिला चिकित्सक का एपीओ निरस्त नहीं किया तो करेंगे आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यटन को लग रहा ग्रहण: पांच सालों से घट रहे पर्यटक

पर्यटन को लग रहा ग्रहण: पांच सालों से घट रहे पर्यटक
बूंदी

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलेंगी लग्जरी रोडवेज बसें

Rajasthan Roadways, Bundi Ahmedabad Roadways bus, Bundi Vadodara Roadways bus, Luxury Roadways bus, Luxury Roadways bus in bundi, Luxury Roadways bus in Rajasthan, Bundi News, Rajasthan News
बूंदी

मेडिकल के बाद ही तय होगा कार्मिक रूट पर चलेंगे या कार्यालय में देंगे सेवाएं

मेडिकल के बाद ही तय होगा कार्मिक रूट पर चलेंगे या कार्यालय में देंगे सेवाएं
बूंदी

पटाखा बाइक के 125 साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट

पटाखा बाइक के 125 साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट
बूंदी

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.