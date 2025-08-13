Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

पांच दिन में चोरी का खुलासा नहीं तो कोटा-लालसोट हाइवे पर लगाएंगे जाम

क्षेत्र की सहण पंचायत क्षेत्र में स्थित श्री खेमजी महाराज मंदिर पर हुई चोरी की घटना का खुलासा आठ दिन बाद भी नहीं होने पर करीब 15 गांव के ग्रामीणों ने करवर पुलिस थाना के सामने करवर नैनवां सडक़ मार्ग पर महामंडलेश्वर सचिदानंद गिरी महाराज व मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शिव प्रसाद विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया।

बूंदी

Narendra Agarwal

Aug 13, 2025

पांच दिन में चोरी का खुलासा नहीं तो कोटा-लालसोट हाइवे पर लगाएंगे जाम
करवर. कस्बे में पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन करते ग्रामीण।

करवर. क्षेत्र की सहण पंचायत क्षेत्र में स्थित श्री खेमजी महाराज मंदिर पर हुई चोरी की घटना का खुलासा आठ दिन बाद भी नहीं होने पर करीब 15 गांव के ग्रामीणों ने करवर पुलिस थाना के सामने करवर नैनवां सडक़ मार्ग पर महामंडलेश्वर सचिदानंद गिरी महाराज व मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शिव प्रसाद विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बाद में पुलिस उपाधीक्षक नैनवा के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

जानकारी के अनुसार 3 अगस्त की रात को खेमजी महाराज मंदिर में चोरी हुई थी। जिसमें चोर भगवान की प्रतिमा के करीब 1 किलो चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद है। जिसके बाद भी चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जिसको लेकर मंगलवार को महामंडलेश्वर सचिदानंद गिरी महाराज व मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शिव प्रसाद विजयवर्गीय की मौजूदगी में 15 गांव के ग्रामीण मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए। यहां लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई तथा करवर पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई। जिसके बाद ग्रामीण खेमजी महाराज मंदिर परिसर से रवाना हो गए। दोपहर को तीन बजे ग्रामीण पुलिस थाना के बाहर आकर सडक़ मार्ग पर बैठ गए। थानाधिकारी मुकेश यादव ने लोगों से समझाइश की तथा जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। लेकिन ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक को बुलाने व 5 दिन में चोरी की घटना का खुलासा करने का ठोस आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन खत्म करने की मांग पर अड गए।

करीब चालीस मिनट बाद पुलिस उपाधीक्षक राजू लाल मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगो से समझाइश की। तथा 5 दिन में चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व जिला कलक्टर के नाम उन्हें ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 5 दिन में चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो सर्व समाज के लोग कोटा लालसोट हाइवे पर आंदोलन करेंगे। चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। इससे पहले भी मंदिर पर दो बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है।

चोरी की घटना का जल्द खुलासा करेंगे। ग्रामीणों से समझाइश की है। चोरी की घटना को लेकर पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। चोर जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
राजूलाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक, नैनवा

चोरी की घटना के आरोपियों की तलाश जारी है। अलग अलग टीम के जवान तकनीकी सूचनाओं के आधार पर चोरों की तलाश कर रहे है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
मुकेश यादव, थानाधिकारी, करवर

13 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पांच दिन में चोरी का खुलासा नहीं तो कोटा-लालसोट हाइवे पर लगाएंगे जाम

