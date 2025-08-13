पांच दिन में चोरी का खुलासा नहीं तो कोटा-लालसोट हाइवे पर लगाएंगे जाम

जानकारी के अनुसार 3 अगस्त की रात को खेमजी महाराज मंदिर में चोरी हुई थी। जिसमें चोर भगवान की प्रतिमा के करीब 1 किलो चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद है। जिसके बाद भी चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जिसको लेकर मंगलवार को महामंडलेश्वर सचिदानंद गिरी महाराज व मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शिव प्रसाद विजयवर्गीय की मौजूदगी में 15 गांव के ग्रामीण मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए। यहां लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई तथा करवर पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई। जिसके बाद ग्रामीण खेमजी महाराज मंदिर परिसर से रवाना हो गए। दोपहर को तीन बजे ग्रामीण पुलिस थाना के बाहर आकर सडक़ मार्ग पर बैठ गए। थानाधिकारी मुकेश यादव ने लोगों से समझाइश की तथा जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। लेकिन ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक को बुलाने व 5 दिन में चोरी की घटना का खुलासा करने का ठोस आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन खत्म करने की मांग पर अड गए।