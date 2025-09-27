Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi: मेस में सही खाना नहीं मिलने पर छात्रों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम करके प्रिंसिपल को हटाने की रख दी डिमांड, दे दी ये चेतावनी

Jawahar Navodaya School Bundi: बूंदी जिले के स्कूलों के स्टूडेंट्स ने खराब भोजन और प्रिंसिपल की बदसलूकी के विरोध में डाबी बरूंधन तिराहे पर सड़क जाम कर दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि कलक्टर के आने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

बूंदी

Akshita Deora

Sep 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Bundi Student Protest: बूंदी ज़िले के जवाहर नवोदय स्कूल के स्टूडेंट्स ने शनिवार को डाबी बरूंधन तिराहा रोड पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल की मेस में भोजन की गुणवत्ता खराब है साथ ही प्रिंसिपल और स्टाफ उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं।

शिकायत पर भी नहीं होती सुनवाई

स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि मेस में सही खाना नहीं दिया जाता। कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जब इस बारे में शिकायत की जाती है तो उन्हें और उनके परिजनों को अपशब्द कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है लेकिन स्कूल प्रशासन इसे नजरअंदाज करता रहा है।

दे दी चेतावनी

छात्रों ने मांग की है कि जब तक कलक्टर स्वयं मौके पर नहीं आते और उनकी बात नहीं सुनते तब तक वे रोड से नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल को भी तुरंत स्कूल से हटाने की मांग की है।

प्रदर्शन में केवल छात्र ही नहीं बल्कि कुछ परिजन भी शामिल हुए जिन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलने पर तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे।

Published on:

27 Sept 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: मेस में सही खाना नहीं मिलने पर छात्रों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम करके प्रिंसिपल को हटाने की रख दी डिमांड, दे दी ये चेतावनी

