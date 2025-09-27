Bundi: मेस में सही खाना नहीं मिलने पर छात्रों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम करके प्रिंसिपल को हटाने की रख दी डिमांड, दे दी ये चेतावनी

Bundi Student Protest: बूंदी ज़िले के जवाहर नवोदय स्कूल के स्टूडेंट्स ने शनिवार को डाबी बरूंधन तिराहा रोड पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल की मेस में भोजन की गुणवत्ता खराब है साथ ही प्रिंसिपल और स्टाफ उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं।
स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि मेस में सही खाना नहीं दिया जाता। कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जब इस बारे में शिकायत की जाती है तो उन्हें और उनके परिजनों को अपशब्द कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है लेकिन स्कूल प्रशासन इसे नजरअंदाज करता रहा है।
छात्रों ने मांग की है कि जब तक कलक्टर स्वयं मौके पर नहीं आते और उनकी बात नहीं सुनते तब तक वे रोड से नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल को भी तुरंत स्कूल से हटाने की मांग की है।
प्रदर्शन में केवल छात्र ही नहीं बल्कि कुछ परिजन भी शामिल हुए जिन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलने पर तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे।