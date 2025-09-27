Bundi: मेस में सही खाना नहीं मिलने पर छात्रों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम करके प्रिंसिपल को हटाने की रख दी डिमांड, दे दी ये चेतावनी

स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि मेस में सही खाना नहीं दिया जाता। कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जब इस बारे में शिकायत की जाती है तो उन्हें और उनके परिजनों को अपशब्द कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है लेकिन स्कूल प्रशासन इसे नजरअंदाज करता रहा है।