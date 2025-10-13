गौण मंडी की 50 बीघा भूमि पर जूली फ्लोरा

मंडी का कार्य शुरू हुआ तो इसी वर्ष से जिंसों की खरीद की उम्मीद जगी थी। क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों व मजदूरों के लिए आर्थिक विकास की उड़ान को पंख लग जाते। ओने-पौने दामों पर उपज को बेचने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित धाम पर बेचने का प्लेट फार्म मिल जाता तो व्यापारियों का व्यापार भी उड़ान ले चुका होता। हम्मालों के लिए रोजगार का रास्ता खुल जाता तो छोटे दुकानदारों को भी धंधा मिलना शुरू हो जाता, लेकिन कृषि विपणन बोर्ड के कार्य की ढिलाई ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर रखा है। कार्य आगे नहीं बढ़ने से मंडी यार्ड की आंतरिक संरचना का कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा।