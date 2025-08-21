बाघों के स्वागत को तैयार कालदां का जंगल, युवा बाघिन आरवीटी-8 का हो रहा मूवमेंट

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढऩे के साथ ही कोर के साथ ही अब बफर जोन के जंगलों में भी बाघों के अनुकूल बनाने के कामों का असर दिखने लगा है। वन विभाग ने दो साल पहले इस क्षेत्र में जुलिफ्लोरा को हटाकर ग्रासलैंड विकसित करने का काम शुरू किया था। वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को कम कर इन्हें वन्यजीवों के लिए अच्छे आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिजर्व में वन्यजीवों से समृद्ध एवं जैव विविधता के लिहाज से दुर्गम कालदां वन क्षेत्र में कालदां माताजी \के निकट 300 बीघा वनभूमि पर विलायती बबूल हटाकर सिल्वी पॉश्चर पद्धति से घास के मैदान व प्लांटेशन का काम हाथ में लिया था। दो साल बाद घास के मैदानों में घास तैयार हो गई है और शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। शीघ्र ही यहां नए ट्रेकिंग रूट बनाने व अन्य इलाकों में नए ग्रासलैंड विकसित करने की योजना है।