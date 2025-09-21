कृषि सखियां करेगी प्राकृतिक खेती का प्रचार

बूंदी. कृषि विज्ञान केन्द्र में शनिवार को पांच दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न गांवों से 36 कृषि सखियों ने भागीदारी निभाई। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत महिलाओं एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से सशक्त बनाना तथा रासायनिक खेती को कम करते हुए कम स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग कर अधिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित करना है। यह प्रशिक्षण कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद, बूंदी के सहयोग से आयोजित किया गया।