अवैध मांस-शराब की दुकानों के विरोध में सांकेतिक बंद रहा लाखेरी

लाखेरी . अवैध मांस और शराब की दुकानों के विरोध तथा गोवंश को रोगों से बचाने की मांग को लेकर शुक्रवार को लाखेरी शहर दोपहर तक बंद रहा। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद सहित विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए आह्वान के बाद सुबह से ही शहर के मुख्य बाजार नहीं खुले। बंद समर्थक संगठन के कार्यकर्ता बाजारों में घूमकर स्थिति का जायजा लेते रहे। इसके चलते दोपहर एक बजे तक बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गेंडोली, दहीखेड़ा व बूंदी से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। लाखेरी डीएसपी नरेंद्र नागर एवं एसएचओ सुभाष शर्मा लगातार गश्त करते रहे और हालात पर नजर बनाए रहे।