रोशनी होगी महंगी, दीपक बनाने के काम आने वाली मिट्टी के दाम बढ़े

ग्रामीण राधेश्याम प्रजापत ने बताया कि इस कार्य में मिट्टी नहीं मिलना सबसे बड़ी चुनौती है। डेढ़ दशक पूर्व तक आसानी से मिट्टी मिल जाती थी। कुछ वर्ष पूर्व पांच सौ से एक हजार रुपए में एक ट्रॉली मिट्टी मिल जाती थी। वर्तमान में तीन हजार रुपए में भी एक ट्रॉली मिट्टी मिलना मुश्किल हो रहा है। बीते कई दिनों से चार से पांच किलोमीटर दूर लोहली गांव के खेतों से मिट्टी लानी पड़ रही है। अब तो लकड़ी का बुरादा भी महंगा मिलने लगा है, जो डेढ़ सौ रुपए में एक कट्टा मिलता है।