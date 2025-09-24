समय रहते नहीं लगाए लंपी रोकथाम के टीके, पशुओं में बढ़ी बीमारी

क्षेत्रीय गांवों में गायों में बारिश के अंतिम समय में यह लंपी नाम की बीमारी आती है। जिसकी रोकथाम के लिए समय से पहले पशुओं में टीका लगाया जाता है। पर इस समय तक भी भण्डेड़ा में पशु विभाग ने किसी भी पशुपालक के पशुओं के इस बीमारी की रोकथाम के टीके नहीं लगाए गए। ऐसे में पशुओं में यह बीमारी बढती जा रही है। इस बीमारी से ग्रसित पशु होने पर चारा-पानी सभी बंद कर देता है। पैर से पूंछ व पूरे शरीर पर छाले हो रहे है, जो पशु बैठ भी नही सकता है। इस बीमारी का उपचार के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारियों को सूचना देकर उपचार के लिए कहा जाता है। तो पशुपालक की इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है।