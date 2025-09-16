Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

मंडी की सड़क दुर्दशा का शिकार, वाहन चालक परेशान

कुंवारती कृषि उपज मंडी में जाने वाली सड़क में कई जगहों पर ब्रेकर बनने के बाद अब यहां वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 16, 2025

मंडी की सड़क दुर्दशा का शिकार, वाहन चालक परेशान
रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी की सड़क पर हुए गड्ढे।

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में जाने वाली सड़क में कई जगहों पर ब्रेकर बनने के बाद अब यहां वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी की सड़क मार्ग पर भैरुजी का बरड़ा से लेकर नानकपुरिया तिराहे के बीच में लगभग आधा दर्जन जगहों पर सड़क में गहरे गड्ढे होकर एक-एक फीट के ब्रेकर बनने के बाद सड़क पर निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं सड़क पर आबकारी थाने के सामने एक तरफ की सड़क पूर्णतया अतिक्रमण की भेंट चढ़ने के साथ ही लगभग एक फीट से अधिक के गड्ढे होने के बाद यहां कार चालकों व दुपहिया वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यहां निकलने वाले कई वाहन चालक गलत दिशा में वाहनों को ले जाने से आए दिन दुर्घटनाएं घटित होने का सिलसिला जारी है।

होने वाला है सीजन शुरू
अक्टूबर माह से कृषि उपज मंडी में खरीफ की फसले तैयार होने के बाद में किसान मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आएंगे। वहीं मंडी से व्यापारियों के ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहन माल को भरकर अपने स्थान पर ले जाएंगे। ऐसे में सीजन से पहले मंडी की सड़क का पेचवर्क कार्य नहीं किया गया तो यहां निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

