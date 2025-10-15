राजस्थान की मंडियों की ओर तेजी से बढ़ रहा MP के किसानों का रुझान, मिल रहा इतने रुपए क्विंटल का फायदा

यहां उन्हें न केवल बेहतर दाम मिल रहे हैं बल्कि एक ही दिन में नीलामी, तुलाई और भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहां मध्यप्रदेश की मंडियों से लगभग 60 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा होता है। एमपी में धान बेचने में उन्हें 3 से 5 दिन तक का समय लग जाता है। मध्यप्रदेश के किसानों की माने तो वहां पर धान उत्पादन की तुलना में खरीदार व मंडिया कम होने के चलते किसान कोटा व बूंदी की मंडियों में अपना माल बेचने के लिए लाते हैं।