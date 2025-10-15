Rajasthan Electricity: राजस्थान में उद्योगों, किरायेदारों के लिए भी सस्ती बिजली की राह हुई आसान

-किराये पर रहने वाले लोग, फ्लैट मालिक और हाउसिंग सोसायटी के सदस्य भी सोलर ऊर्जा का फायदा उठा सकेंगे, भले ही उनके पास अपनी छत न हो।

-आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोलर पैनल अब केवल छत तक सीमित नहीं रहेंगे। इन्हें रूफटॉप, बालकनी, जमीन, पानी के ऊपर (जल स्रोत) या किसी ऊंचे ढांचे पर भी लगाया जा सकेगा।

-आयोग ने 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए तकनीकी जांच की अनिवार्यता हटा दी है।