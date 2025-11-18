नवल सागर तालाब का 15 करोड़ से होगा सौंदर्यकरण

प्रथम चरण में स्वीकृत राशि से तालाब की पाल पर ट्रेक निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ लाख रुपए, सुलभ कंपलेक्स व सेनेटरी वर्क के लिए 17 लाख 24 हजार रुपए, इलेक्ट्रिक कार्य के लिए 25 लाख रुपए, घाटों के निर्माण के लिए 49 लाख 25 रुपए, डेवलपमेंट लैंड स्किल डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए व तालाब की पाल पर भगवान श्रीराम की प्रतिमा स्थापना के लिए 55 लाख रुपए व अन्य कार्य पर 47 लाख 48 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है।