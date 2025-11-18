नवल सागर तालाब का 15 करोड़ से होगा सौंदर्यकरण

नैनवां. शहर के नवलसागर तालाब के बीच स्थित बादलिया बाग जो तालाब के बीच टापू लग रहा।
नैनवां. सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहर के नवलसागर तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तालाब को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत राशि से कराए जाने वाले कार्य की कंसलटेंट से डीपीआईआर तैयार कराने के लिए निविदा जारी कर दी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवलसागर तालाब के सौन्दर्यकरण के लिए बजट घोषणा में 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जिसके तहत पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंदकुमार त्रिपाठी ने प्रथम चरण के लिए पांच माह पहले 3 करोड़ 63 लाख 97 हजार रुपए की राशि 14 जुलाई को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के नाम जारी कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया था।
प्रथम चरण में स्वीकृत राशि से तालाब की पाल पर ट्रेक निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ लाख रुपए, सुलभ कंपलेक्स व सेनेटरी वर्क के लिए 17 लाख 24 हजार रुपए, इलेक्ट्रिक कार्य के लिए 25 लाख रुपए, घाटों के निर्माण के लिए 49 लाख 25 रुपए, डेवलपमेंट लैंड स्किल डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए व तालाब की पाल पर भगवान श्रीराम की प्रतिमा स्थापना के लिए 55 लाख रुपए व अन्य कार्य पर 47 लाख 48 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है।
प्रथम फेज के कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय फेज के कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होगी। तालाब के सौन्दर्यकरण से शहर के चौमुखी विकास व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरिराम मीणा का कहना है कि प्रथम चरण में स्वीकृत राशि के कराए जाने वाले कार्यो की कंसलटेंट से डीपीआईआर तैयार कराने की निविदा जारी कर दी है।अब आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।