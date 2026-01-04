Bundi: ‘मां ऐसी तो नहीं होती…’, मौके पर प्रसव करवाकर नवजात को जंगल में छोड़ा? तौलिए में मृत मिला बच्ची का शव

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Newborn Girl Found Dead In Bundi: बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां काछोला गांव के जंगल में एक नवजात बच्ची का शव तौलिए में लिपटा हुआ मिला। मौके पर एक टावल, ग्लव्स व सीरींज पड़ी हुई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी महिला ने मौके पर ही प्रसव कराया और नवजात को जंगल में छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
जानकारी के अनुसार शनिवार शाम काछोला से औंधा जाने वाली सड़क से करीब 100 मीटर दूर स्थित प्लांटेशन क्षेत्र में एक पशुपालक जानवर चरा रहा था। इसी दौरान उसकी नजर तौलिए में लिपटी एक नवजात पर पड़ी। पास जाकर देखने पर नवजात मृत अवस्था में मिली। पशुपालक ने तुरंत गांव के घनश्याम गुर्जर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
ग्रामीण घनश्याम गुर्जर ने बताया कि घटनास्थल पर एक तौलिया, दस्ताने और सिरिंज पड़ी हुई थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने वहीं प्रसव करवाया और नवजात को जंगल में छोड़ दिया।
ग्रामीणों की सूचना पर हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृत नवजात के शव को हिंडोली चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मामले की गहन जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को जंगल में कौन छोड़कर गया।