Bundi: ‘मां ऐसी तो नहीं होती…’, मौके पर प्रसव करवाकर नवजात को जंगल में छोड़ा? तौलिए में मृत मिला बच्ची का शव

Newborn Girl Found Dead In Bundi: बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां काछोला गांव के जंगल में एक नवजात बच्ची का शव तौलिए में लिपटा हुआ मिला। मौके पर एक टावल, ग्लव्स व सीरींज पड़ी हुई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी महिला ने मौके पर ही प्रसव कराया और नवजात को जंगल में छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।