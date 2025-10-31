Rajasthan: जन्म के ठीक बाद नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंका, लोगों ने देखा तो रह गए हैरान

फोटो पत्रिका
भीलवाड़ा। मां के आंचल में लिपटने से पहले ही नवजात को कांटों के हवाले कर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से ऐसी घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में शुक्रवार सुबह जन्म के कुछ ही देर बाद एक नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंक दिया गया।
गनीमत रही कि समय पर ग्रामीणों को इसका पता लग गया। बच्ची को गुलाबपुरा अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बच्ची के शरीर पर कांटों से खरोंच आई है।
जानकारी के अनुसार गांव में नवजात बालिका के रोने की आवाज सुनकर राह से गुजर रहे लोगों ने देखा तो वह स्तब्ध रह गए। बालिका झाड़ियों में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कांटों से खरोंच आई थी। सूचना पर गुलाबपुरा पुलिस भी वहां पहुंची। बच्ची को एमसीएच भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के मुताबिक जन्म के ठीक एक घंटे बाद उसे झाड़ियों में फेंका गया। उसकी नाल तक नहीं काटी गई।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग