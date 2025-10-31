Rajasthan: जन्म के ठीक बाद नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंका, लोगों ने देखा तो रह गए हैरान

जानकारी के अनुसार गांव में नवजात बालिका के रोने की आवाज सुनकर राह से गुजर रहे लोगों ने देखा तो वह स्तब्ध रह गए। बालिका झाड़ियों में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कांटों से खरोंच आई थी। सूचना पर गुलाबपुरा पुलिस भी वहां पहुंची। बच्ची को एमसीएच भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के मुताबिक जन्म के ठीक एक घंटे बाद उसे झाड़ियों में फेंका गया। उसकी नाल तक नहीं काटी गई।