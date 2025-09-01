पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक पर चढ़ाया निर्वाण लड्डू

वहीं चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यमति माताजी व आर्यिका हेमश्री माताजी संघ के सानिध्य में संगीतमय विधान जारी है। चातुर्मास मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि चौगान जैन मंदिर में शनिवार रात को बाल ब्रह्मचारिणी आस्था बहन के मार्गदर्शन में जैन सोशल ग्रुप की ओर से धार्मिक तंबोला हुआ। अध्यक्ष योगेश-निधि गंगवाल व सचिव दीक्षिता-रॉबिन कासलीवाल ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि अतिथि नरेश-निर्मला, निशांत कुमार निकिता व जियांश पाटौदी रहे। संस्था की एकता पापड़ीवाल व मोहित बडजात्या ने गेम खिलाया। इसमें प्रथम हाउस अश्विनी जैन, द्वितीय हाउस पारस कुमार सोगानी व तृतीय हाउस- दीप्ति जैन के हुआ। महिला हाउस राखी अजमेरा, पुरुष हाउस नैतिक कासलीवाल व बच्चों में हाउसफुल सम्यक जैन के हुआ। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कोषाध्यक्ष वैभव ढगारिया व पूर्व अध्यक्ष सुनील पापड़ीवाल ने भजन गाए। उपाध्यक्ष सुरेंद्र-संगीता छाबड़ा व सह सचिव रवि-कनक गंगवाल ने आभार जताया। समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी, मंत्री योगेंद्र कासलीवाल, चातुर्मास समिति संयोजक दीपक गंगवाल आदि ने संस्था का स्वागत किया।