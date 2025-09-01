पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक पर चढ़ाया निर्वाण लड्डू

बूंदी. जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के चौथे दिन रविवार को उत्तम शौच धर्म की पूजा हुई। जयकारों के बीच श्रीजी के अभिषेक-शांतिधारा हुई। पुष्पंद भगवान के मोक्ष कल्याण पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया। यहां देवपुरा बघेरवाल छात्रावास में शांतिसिंधू सभा मंडपम में जैन मुनि वैराग्य सागर महाराज व मुनि सुप्रभ सागर महाराज के सानिध्य में संस्कार शिविर में विधान में महिला-पुरुषों ने मंडल के समक्ष अर्घ्य चढ़ाया। मीडिया प्रभारी नरोत्तम जैन ने बताया कि जैन मुनि ने अपने प्रवचन में उत्तम शौच धर्म के बारे में बताया। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ।
वहीं चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यमति माताजी व आर्यिका हेमश्री माताजी संघ के सानिध्य में संगीतमय विधान जारी है। चातुर्मास मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि चौगान जैन मंदिर में शनिवार रात को बाल ब्रह्मचारिणी आस्था बहन के मार्गदर्शन में जैन सोशल ग्रुप की ओर से धार्मिक तंबोला हुआ। अध्यक्ष योगेश-निधि गंगवाल व सचिव दीक्षिता-रॉबिन कासलीवाल ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि अतिथि नरेश-निर्मला, निशांत कुमार निकिता व जियांश पाटौदी रहे। संस्था की एकता पापड़ीवाल व मोहित बडजात्या ने गेम खिलाया। इसमें प्रथम हाउस अश्विनी जैन, द्वितीय हाउस पारस कुमार सोगानी व तृतीय हाउस- दीप्ति जैन के हुआ। महिला हाउस राखी अजमेरा, पुरुष हाउस नैतिक कासलीवाल व बच्चों में हाउसफुल सम्यक जैन के हुआ। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कोषाध्यक्ष वैभव ढगारिया व पूर्व अध्यक्ष सुनील पापड़ीवाल ने भजन गाए। उपाध्यक्ष सुरेंद्र-संगीता छाबड़ा व सह सचिव रवि-कनक गंगवाल ने आभार जताया। समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी, मंत्री योगेंद्र कासलीवाल, चातुर्मास समिति संयोजक दीपक गंगवाल आदि ने संस्था का स्वागत किया।
मधुबन कॉलोनी स्थित श्री मुनिसुव्रतनाथ मंदिर विद्वान संकित जैन शास्त्री ने संगीतमय पूजन कराई। प्रथम महामस्तकाभिषेक मनोज कुमार, दिनेश कुमार सेठिया व मुख्य शांतिधारा अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन बघेरवाल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेन्द्र कुमार, मोहित, दर्शित हरसौरा ने किया। इसके बाद भक्तिभाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। अध्यक्ष दुर्लभ जठ्यानीवाल व निर्देशक मनीष धनोप्या ने बताया कि सौधर्म इंद्र द्वारा विधान मण्डल पर अर्घ्य समर्पित किए गए। नमन जैन एवं तपेश धनोप्या द्वारा संगीतमय पूजन करवाई।
कापरेन. शहर के दिगंबर जैन बड़ा मन्दिर, चैत्यालय, नसिया मन्दिर पर संगीतमय भजनों की स्वर लहरियों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार णमोकार मंत्र से मन्दिर गुंजायमान हो रहे हैं।पर्युषण पर्व के तहत रविवार को उत्तम शौच धर्म का पूजन किया गया।इस अवसर पर समाज बंधुओं ने जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक किया। भगवान मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा पर शांति धारा की गई। नित्य नियम पूजन के साथ शांति धारा, श्रीजी कलशाभिषेक किया गया। क्षेत्र के रोटेदा कस्बे में स्थित पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में भी पर्युषण पर्व पर उत्तम शौच धर्म की पूजा अर्चना की गई।
डाबी. दसलक्षण महापर्व के चौथे दिन उत्तम शौच धर्म की पूजा की गई एवं भगवान पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याण दिवस पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी ने कहा कि शुद्धि-पवित्रता का भाव शौच धर्म है। इस दौरान देवेंद्र बड़जात्या, धर्मचंद धनोपिया, प्यारचंद गोधा, जम्बू हरसौरा, सुनील खटोड़ सहित अन्य मौजूद रहे।
हिण्डोली. दस लक्षण महापर्व के चौथे दिन रविवार को उत्तम शौच धर्म पर कस्बे में सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंडित सन्मति शास्त्री के सानिध्य में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। युवा मंच के संदेश जैन ने बताया प्रात: काल में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा हुई। इसके बाद समाज के महिला पुरुषों ने नव देवता पंचमेरु सोलह कारण और दस लक्षण पूजा अर्चना भक्ति भाव से की शाम को महा आरती हुई। महिलाओं व बच्चों के लिए विविध धार्मिक प्रतियोगिता में राजकुमारी सेठिया ने बताया सांयकाल में धार्मिक आरती एवं प्रश्न मंच का आयोजन हुआ।
देई. श्रीचन्द्रप्रभु चौबीसी जिनालय नसियां मंदिर देई में बालाचार्य निपुर्णनंदी ससंघ के सानिध्य मे दशलक्षण पर्व के चौथे दिन उतम शौच धर्म एवं पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जैन मुनि नाभिनंदी ने बताया कि उत्तम शौ धर्म का नाम है। मतलब मन व विचारों को शुद्ध रखना व्यक्ति को अंदर से पावन व निष्कलंक होना चाहिए। आर्यिका जयश्री ने बताया कि संतोष सबसे बडा सुख व तृष्णा नागिन की तरह है। मंदिर प्रवक्ता कमलेश जैन ने बताया कि विधानाचार्य बृजेश शास्त्री द्वारा दशलक्षण पूजन व तत्वार्थसूत्र विधान संगीतमय मंत्रोच्चार के साथ करवाया। भजनेरी स्थित भगवान महावीर स्वामी मंदिर में भी पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भगवान को निर्वाण लड्डू चढाया गया।