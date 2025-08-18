पुलिस पर नहीं रहा भरोसा, खेमजी महाराज से आठ गांव के लोगों ने लगाई गुहार

करवर. क्षेत्र की सहन पंचायत क्षेत्र में स्थित खेमजी महाराज मंदिर पर करीब 15 दिन पहले चोरी हुई थी। वारदात में चोर भगवान के एक किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए थे। चोरी की घटना से आस पास के गांवों के ग्रामीणों की आस्था पर ठेस पहुंची है। करवर पुलिस 15 दिन बाद भी बेबस नजर आने पर अब ग्रामीणों ने चोरों को पकड़वाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। ग्रामीणों ने चोर व चोरी के सामान बरामद कराने को लेकर बाबा खेमजी महाराज को ज्ञापन सौंपा है।

मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शिवप्रसाद विजयवर्गीय ने बताया कि 3 अगस्त की रात को मंदिर में चोरी हुई थी। चोर रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर भगवान के चांदी के आभूषण ले उड़े।

चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। रविवार को $खेमजी महाराज मंदिर परिसर पर आस पास के कई गांवों के ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरी व चोरी के सामान बरामद करने की मांग को लेकर खेमजी महाराज को ज्ञापन सौंपा है।