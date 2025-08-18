पुलिस पर नहीं रहा भरोसा, खेमजी महाराज से आठ गांव के लोगों ने लगाई गुहार

करवर. क्षेत्र की सहन पंचायत क्षेत्र में स्थित खेमजी महाराज मंदिर पर करीब 15 दिन पहले चोरी हुई थी। वारदात में चोर भगवान के एक किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए थे। चोरी की घटना से आस पास के गांवों के ग्रामीणों की आस्था पर ठेस पहुंची है। करवर पुलिस 15 दिन बाद भी बेबस नजर आने पर अब ग्रामीणों ने चोरों को पकड़वाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। ग्रामीणों ने चोर व चोरी के सामान बरामद कराने को लेकर बाबा खेमजी महाराज को ज्ञापन सौंपा है।
मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शिवप्रसाद विजयवर्गीय ने बताया कि 3 अगस्त की रात को मंदिर में चोरी हुई थी। चोर रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर भगवान के चांदी के आभूषण ले उड़े।
चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। रविवार को $खेमजी महाराज मंदिर परिसर पर आस पास के कई गांवों के ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरी व चोरी के सामान बरामद करने की मांग को लेकर खेमजी महाराज को ज्ञापन सौंपा है।
यह लिखा ज्ञापन में
ज्ञापन में बताया कि एक पखवाड़े बाद भी आपके स्थान पर हुई चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ है, जिससे श्रद्धालु व ग्रामीणों की आस्था को ठेस पहुंची है। आस पास के गांव के ग्रामीण व पंचपटेल सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक मंदिर परिसर पर धरना देकर बैठें रहेंगे। 24 घंटे बाद भी चोरी के आरोपी व चोरी का सामान बरामद नहीं होता है तो ग्रामीण मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी (बाबा खेमजी महाराज) होगी।
पुलिस उपाधीक्षक ने दिया था आश्वासन
12 अगस्त को करीब 15 गांवों के ग्रामीणों ने करवर पुलिस थाना के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान नैनवां पुलिस उपाधीक्षक राजू लाल मीणा के 5 दिवस में चोरी की घटना का खुलासा करने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया था। ग्रामीणों ने 5 दिन में चोरी की घटना का खुलासा नहीं करने पर कोटा लालसोट हाइवे पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन, जिसके बाद भी करवर पुलिस के हाथ खाली है।
खेमजी महाराज मंदिर में हुई वारदात में आरोपियों की तलाश जारी है। शीघ्र ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा धरने की चेतावनी की जानकारी नहीं है।
राजू लाल, पुलिस उपाधीक्षक, नैनवां
मामला जानकारी में आया है। पुलिस अधीक्षक से पूछा जाएगा वारदात की तफ्तीश कहा तक हुई तथा क्या प्रयास किए गए।
राजेन्द्र गोयल, डीआईजी कोटा
जिले में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। कई बार अनुरोध के बाद भी प्रभावी गश्त नहीं हो पा रही है। आश्वासन के बाद भी पुलिस खेमजी महाराज की चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। लाखेरी में एक ही कॉलोनी में छह चोरियां होना पुलिस की गश्त पर सवाल लगाता है। कानून व्यवस्था का मामला विधानसभा में उठाया जाएगा।
सीएल प्रेमी, विधायक, केशवरायपाटन