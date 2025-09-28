नहरों की सफाई के लिए नहीं मिल रहे नरेगा श्रमिक

बूंदी ब्रांच केनाल से जुड़ी वितरिकाओं व माइनरों के हालात इस समय खुद जंगलों से अटे होने के चलते अपनी स्थिति खुद बयां कर रहे हैं। कैनाल से जुड़ी अंधेड वितरिका के लालपुरा प्रथम, लालपुरा द्वितीय, कराड का बरधा, गुमानपुरा माइनर खरपतवार उगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार दोलाड़ा वितरिका से जुड़े माइनर शिवशक्ति का खेड़ा, किशनपुरा, नंदपुरा वितरिका से जुड़े टेल क्षेत्र से जुड़े खटकड़, खटियाडी की स्थिति बहुत खराब होने के चलते अब रवि की फसल में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल सा नजर आ रहा है। यदि समय की बात करें तो सीएडी प्रशासन के पास मात्र 15 से 20 दिन में नहरो की सफाई का कार्य करवाना बूते से बाहर नजर आ रहा है।