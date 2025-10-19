खानपुरा के नरेगा श्रमिकों ने स्टेट हाइवे पर लगाया जाम

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की

ज्ञापन में लिखा कि 13 एवं 14 अक्टूबर को दोनों गांवों के लोगों ने नरेगा योजना में कार्य की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के पंचायत समिति द्वारा बाद 16 अक्टूबर को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मस्टरोल जारी की गई थी। 16 अक्टूबर को सभी श्रमिक कार्य स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन मेट द्वारा श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई तथा जारी की गई मस्टरोल को वापस ग्राम पंचायत में जमा करवा दिया गया, जिसकी श्रमिकों को कोई सूचना नहीं दी गई। श्रमिक शनिवार सुबह तय समय पर कार्य स्थल पर पहुंचे तो कार्यस्थल पर मेट उपस्थित नहीं हुआ। अधिकारियों से जानकारी ली तो बताया कि मेट ने मस्टरोल को वापस पंचायत में जमा करवा दिया, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। पहले ही क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के कारण फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है एवं खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनके सामने रोजगार का गंभीर संकट पैदा हो चुका है। श्रमिकों पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक अधिकारियों को गलत जानकारी देकर भ्रमित करने का आरोप लगाया।