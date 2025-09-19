पानी के अभाव में स्कूल में नहीं बन रहा पोषाहार

विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामचरण मीणा ने बताया कि विद्यालय परिसर का हैंडपंप वर्षों से खराब है। नलकूप से जलापूर्ति होने पर ही बच्चों को पानी और पोषाहार की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब एक पखवाड़े से जलापूर्ति नहीं होने के कारण पोषाहार नहीं बन पा रहा है बच्चों को पीने के पानी के लिए घरों या दूरस्थ टंकी पर जाना पड़ रहा है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसकी सूचना शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों और पंचायत प्रशासन को दे दी गई है।