डेढ़ किमी सड़क नहीं बनी, किसान लगा रहे 35 किमी का चक्कर

कैसे रहे फसलों की सुरक्षा

उपसरपंच ने बताया कि बोयाखेड़ा के किसानों की करीब दो हजार बीघा जमीन देवपुरा गांव में है। रास्ते के अभाव में बोयाखेड़ा के किसान खेती के लिए जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टरों को आलन के खाळ से निकालते हैं। खाद, बीज को बड़ी मशक्कत से खेतों तक पहुंचाते हैं। बोयाखेड़ा के किसान रास्ते के अभाव में खरीफ की फसल नहीं कर पाते हैं। फसल तब घर पहुंचा पाते है, जब देवली के किसानों की फसल कटाई हो जाती हैं और खेत खाली हो जाते हैं। बोयाखेड़ा के किसान अपनी फसल को देवली से कापरेन होते हुए 35 किमी का सफर तय कर बोयाखेड़ा तक पहुचा पाते हैं। रास्ता खराब होने से कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। कई बार किसानों की उपज से भरी ट्रॉलियां खाळ में पलटी मार गई है।