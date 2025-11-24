Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

छपावदा राजस्व गांव को जमीतपुरा पंचायत में मिलाने का विरोध, लगाया जाम

थाना क्षेत्र के छपावदा गांव के ग्रामीणों ने छपावदा राजस्व गांव को बाजड़ पंचायत क्षेत्र हटाकर जमीतपुरा पंचायत में जोडऩे पर ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 24, 2025

छपावदा राजस्व गांव को जमीतपुरा पंचायत में मिलाने का विरोध, लगाया जाम

तालेड़ा. केशवरायपाटन-तालेड़ा राजमार्ग पर ग्रामीण जाम लगा कर बैठे हुए।

तालेड़ा. सुवासा. थाना क्षेत्र के छपावदा गांव के ग्रामीणों ने छपावदा राजस्व गांव को बाजड़ पंचायत क्षेत्र हटाकर जमीतपुरा पंचायत में जोडऩे पर ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध में प्रदर्शन कर 4 घंटे तक तालेड़ा केशवरायपाटन स्टेट राजमार्ग को जाम कर दिया। धरना प्रदर्शन से राजमार्ग सडक़ के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन वाहनों की लगी रही। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व गांव छपावदा को पंचायत बनाने की मांग कर चुके हैं। प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। छपावदा गांव को पंचायत नहीं बनाने से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर केशवरायपाटन तालेड़ा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया जमीतपुरा पंचायत में छपावाड़ा गांव को जोडऩे से पूर्व आपत्ति गांव वालों ने उठाई थी। इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन देकर समस्या की इति श्री कर लिया। आपत्ति के बाद भी गांव को जमीतपुरा पंचायत में जोड़ दिया गया। इसके विरोध में गांव के लोगों ने आक्रोश जताया है। मामले को लेकर सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने स्टेट हाइवे को विरोध प्रदर्शन कर जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर तालेड़ा पुलिस जाप्ता लेकर मौके पर पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। तहसीलदार बनवारी लाल शर्मा व तालेड़ा थाना से अजीत बागडोलिया मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने मौके पर ग्रामीणों से समझाइश करने के बाद जाम खोला गया।

छपावदा गांव को परिसीमन में जमीतपुरा पंचायत से जोड़ दिया गया है, जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने छपावदा गांव को सरकार पंचायत बनाने या वापस बाजड पंचायत में जोडऩे की प्रशासन से मांग की है। प्रशासन से छपावदा गांव को पंचायत बनाने की मांग की है। छपावदा गांव को जमीतपुरा से नहीं हटाया गया तो ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करेंगे।
नाथूलाल बैरवा, प्रशासक, बाजड

छपावदा गांव को परिसीमन में जमीतपुरा पंचायत में जोडऩे का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों से समझाइश करके ज्ञापन लेकर पूरे मामले को जिला कलक्टर व प्रशासन को अवगत कराने का आश्वासन देने के बाद में ग्रामीणों के द्वारा जाम को हटा दिया गया। और उनकी समस्या शीघ्र ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी।
बनवारी लाल शर्मा, तहसीलदार, तालेड़ा

छपावदा गांव को परिसीमन में जमीतपुरा पंचायत में शामिल करने का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। बाद में ग्रामीणों के द्वारा छपावदा गांव में जाम लगा दिया। बाद में समझाइश करके जाम को हटा दिया गया। लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया गया है।
अजीत कुमार, थाना अधिकारी, तालेड़ा

Published on:

24 Nov 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / छपावदा राजस्व गांव को जमीतपुरा पंचायत में मिलाने का विरोध, लगाया जाम

