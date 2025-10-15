बूंदी मंडी में मध्यप्रदेश का धान सुविधाओं ने बदली किसानों की दिशा

मध्यप्रदेश के भोपाल एक बड़ी चावल मिल है। वहां पर बूंदी व कोटा की मिलों की तुलना में कई गुना चावल बनाने का कार्य होता है, लेकिन वहां पर होने वाले उत्पादन की तुलना में संपूर्ण माल की खरीद मध्यप्रदेश में नहीं होने के चलते किसानों को प्रदेश की मंडियों जैसी सुविधा नहीं मिलती है। यहां बिकने आने वाले धान से मंडी को भी राजस्व का फायदा हो रहा है। इसके साथ ही वहां के किसानों को भी सुविधा मिल रही है।