300 दुकानों का धंधा चौपट, सुनवाई नहीं, बाजार बंद करना मजबूरी

बूंदी. शहर में लगातार हो रही बारिश व नवल सागर से छोड़े जा रहे पानी की निकासी से आमजन के साथ दुकानदार खासे परेशान है। ऐसे में बोहरा मोहल्ला से मीरागेट के व्यापारियों का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। यह अभी की नहीं हर साल की पीड़ा यहां के रहने वाले बाशिदों के साथ दुकानदारों की बनी हुई है। क्योंकि इसके निस्तारण के लिए ना तो प्रशासन के पास कोई उपाय है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। जबकि इस मार्ग के दोनों छोर में करीब 300 दुकानों के अलावा मकान है। परकोटे की बूंदी, चूड़ी बाजार, कागजी देवरा व नागदी में जाने का मार्ग है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। लगातार बह रहे पानी से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मार्ग में कई मंदिर भी है। गणेश चतुर्थी से अंनत चतुर्दशी तक पहली बार मौका होगा जब लगातर 10 दिनों तक नागदी बही हो। ऐसे में कई दुकानदार अब यहां से पलायन करने की योजना में लगे हुए है।