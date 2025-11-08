Bundi Festival 2025: गढ़ गणेश की पूजा-अर्चना के साथ हुई बूंदी महोत्सव की शुरुआत, देखें शोभायात्रा की शानदार तस्वीरें

पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी ने बताया कि सोमवार को पर्यटन कार्यालय से ठीकरदा गांव तक विलेज सफारी निकाली जाएगी। वहां विदेशी पर्यटकों को मिट्टी के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला से अवगत कराया जाएगा। सुखमहल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी आमजन के लिए खुली रहेगी। शाम को कुंभा स्टेडियम में लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां होंगी।