स्कूल में बरामदे का प्लास्टर गिरा, हादसा टला

विद्यालय प्रधानाध्यापिका पार्वति मीना ने बताया कि स्कूल में गत दिनों हुए सर्वे में पांच में से तीन कमरे जर्जर माने गए थे। ऐसे में दो कमरों के ताले लगा दिए गए थे। वहीं एक कमरा आंगनबाड़ी सेंटर के पास है। सुबह बारिश होने के कारण कक्षा एक व दो के बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। शेष कक्षा तीन, चार एवं पांच को एक कक्ष में बैठा रखा था। इसी दौरान तेज आवाज के साथ बरामदे में छत का प्लास्टर गिर गया।