स्कूल में बरामदे का प्लास्टर गिरा, हादसा टला

बूंदी. झालावाड़ हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में लापरवाही का आलम जारी है। यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर में गुरुवार सुबह नौ बजे बरामदे का प्लास्टर गिर गया। हालाकि बच्चे बरामदे में नहीं होने से हादसा टल गया। प्लास्टर गिरने की सूचना पर शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे तथा हालात का जायजा लिया।
विद्यालय प्रधानाध्यापिका पार्वति मीना ने बताया कि स्कूल में गत दिनों हुए सर्वे में पांच में से तीन कमरे जर्जर माने गए थे। ऐसे में दो कमरों के ताले लगा दिए गए थे। वहीं एक कमरा आंगनबाड़ी सेंटर के पास है। सुबह बारिश होने के कारण कक्षा एक व दो के बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। शेष कक्षा तीन, चार एवं पांच को एक कक्ष में बैठा रखा था। इसी दौरान तेज आवाज के साथ बरामदे में छत का प्लास्टर गिर गया।
प्लास्टर गिरने के कुछ देर बाद ही बच्चों के पोषाहार खाने का समय होने वाला था। इस दौरान बच्चे बरामदे से गुजरते है। ऐसे में हादसा हो सकता था। प्लास्टर गिरने वाले स्थान को रिबन से सील कर दिया गया है तथा नीचे झाड़ झंझाड़ भी डाल दिए गए है ताकि कोई क्षतिग्रस्त छत के नीचे से नहीं गुजरे। वहीं प्लास्टर गिरने की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
एक साल पहले मरम्मत, अब तोड़ने के आदेश
जानकारी अनुसार वर्ष 2024 में इस विद्यालय की मरम्मत के लिए दो लाख रुपए आए थे, जिसमें छत की मरम्मत करवाई गई थी। वहीं समसा के सहायक अभियंता अशोक उपाध्याय ने बताया कि जो हिस्सा गिरा है, वहां की मरम्मत नहीं करवाई गई थी, अभी भी कुछ राशि बची हुई है। प्लास्टर गिरने के बाद मौका देखा गया है। छत गिराने के आदेश देकर तामिल करवा ली गई है।
सूचना के बाद विद्यालय का जायजा लिया गया है। क्षतिग्रस्त छत के नीचे का हिस्सा सील कर दिया गया है। कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ है।
कुंजबिहारी शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी
सुमेरगंजमंडी. पशु चिकित्सालय में गुरुवार को बरामदा व दीवार गिर गई। पशुधन निरीक्षक विनोद सैनी ने बताया कि यह दीवार तथा बरामदा काफी समय से जर्जर स्थिति में था। इसकी सूचना पूर्व में विभाग को भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दीवार व बरामदा गिरने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है।