चिकित्सालय में गिरा दीवार का प्लास्टर

पानी से भीग रही दवाइयां

चिकित्सालय में दवा भंडार कक्ष में दीवारों, छतों से पानी आने से दवाइयां भीग रही है। दवा भंडार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन में संचालित है, जो नीचे रहने से बरसात में पानी आता है। वहीं दीवारों व छत पर से भी पानी आता है, जिससे दवाइयां भीग जाती है। दवाइयों को इधर से उधर कर बचाने का जतन किया जाता है। दवा भंडार के अलावा इस भवन में निशुल्क जांच व जन्म मरण पंजीकरण का कार्यालय संचालित होता है। इस वर्ष भी तेज बरसात में जांच व्यवस्था बंद हो गई थी।