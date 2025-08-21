Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

चिकित्सालय में गिरा दीवार का प्लास्टर

राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय देई में मंगलवार रात्रि को एक्सरे रूम में दीवार का प्लास्टर गिर गया। बुधवार को एक्सरे रूम खोलने पर प्लास्टर गिरा हुआ मिला।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 21, 2025

चिकित्सालय में गिरा दीवार का प्लास्टर
देई. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देई के दवा भंडार मे दीवारो पर आया पानी।

देई. राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय देई में मंगलवार रात्रि को एक्सरे रूम में दीवार का प्लास्टर गिर गया। बुधवार को एक्सरे रूम खोलने पर प्लास्टर गिरा हुआ मिला। प्लास्टर रात के समय गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां प्लास्टर गिरा उसके आगे तकनीशियन के बैठने व मरीज के एक्सरे रूम में जाने का प्रवेश द्वार है। अगर यह घटना दिन के समय होती तो दुर्घटना घटने का अंदेशा था। एक्सरे रूम जिस भवन में चल रहा है। वह भवन चिकित्सालय का सबसे पुराना भवन है।

पानी से भीग रही दवाइयां
चिकित्सालय में दवा भंडार कक्ष में दीवारों, छतों से पानी आने से दवाइयां भीग रही है। दवा भंडार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन में संचालित है, जो नीचे रहने से बरसात में पानी आता है। वहीं दीवारों व छत पर से भी पानी आता है, जिससे दवाइयां भीग जाती है। दवाइयों को इधर से उधर कर बचाने का जतन किया जाता है। दवा भंडार के अलावा इस भवन में निशुल्क जांच व जन्म मरण पंजीकरण का कार्यालय संचालित होता है। इस वर्ष भी तेज बरसात में जांच व्यवस्था बंद हो गई थी।

दर्जा बढ़ा, लेकिन जमीन नहीं मिली
राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र को तीस बेड से पचास बेड कर दिया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर आज भी वहीं व्यवस्था है। चिकित्सालय के लिए अभी तक जमीन का आंवटन नहीं हुआ है, जिससे नए भवन का निर्माण हो सके। चिकित्सालय मे चिकित्सको की कमी के साथ नए भवन के लिए जमीन का आंवटन आवश्यक हो गया है। मरीजों को उपचार के लिए कोटा, बूंदी जाने के लिए मजबूर नहीं होना पडे।

एक्सरे रूम मे प्लाटर गिरा है, जिसकी मरम्मत करवाएंगे। दवा भंडार में नीचे से भी पानी आने से समस्या हो रही है। नए भवन के लिए प्रयास किया जा रहा है। घनश्याम अग्रवाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राज. सामु. चिकि. देई

