नैनवां ब्लॉक के खिलाड़ियों ने दिखाई उत्कृष्ट खेल प्रतिभा

देई. मेरा युवा भारत केंद्र बूंदी के तत्वाधान में नेहरू युवा मंडल संस्थान, नंदगांव के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच संघ नैनवां ब्लॉक अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा रहे। अध्यक्षता जरखोदा सरपंच महावीर नागर ने की। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी नीमलाल धागड़, शारीरिक शिक्षक विनोद नेखाड़ी, फोरखी लाल सैन रहे।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सरपंच संघ नैनवां ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि खेल व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धी भावना विकसित होकर खेल में सुधार होता हैं। जरखोदा सरपंच नागर ने खेलों से होने वाले लाभ बताए। विशिष्ट अतिथि नीम लाल धागड़, शारीरिक शिक्षक नेखाड़ी, सैन ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन कबड्डी कोच बुद्धिप्रकाश गोचर ने किया।
विभिन्न खेलों में ग्रामीण खिलाडियों ने दिखाई खेल प्रतिभा
प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में शामिल धर्मराज गुर्जर, प्रेमसागर, इंद्र कुमार, भैरूलाल, हंसराज, महेन्द्र, राजेंद्र, सतवीर का अभिनंदन किया गया। प्रतियोगिता संयोजक बुद्धिप्रकाश गोचर ने बताया कि कबड्डी (बालक वर्ग), खो खो (बालिका वर्ग), 100 मी. दौड़ (बालक व बालिका वर्ग), लंबी कूद (बालक व बालिका वर्ग) आदि खेलों में नैनवां ब्लॉक के ग्रामीण युवा खिलाडियों ने दमखम दिखाया। समारोह के उपरांत कबड्डी का उद्घाटन मैच मरा व जैतपुर की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें मरा की टीम विजेता रही। अतिथियों द्वारा खिलाडियों से परिचय प्राप्त कर एवं फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। दिनभर चली प्रतियोगिता में ग्रामीण युवा खिलाडियों ने गज़ब का खेल कौशल किया।
