नैनवां ब्लॉक के खिलाड़ियों ने दिखाई उत्कृष्ट खेल प्रतिभा

विभिन्न खेलों में ग्रामीण खिलाडियों ने दिखाई खेल प्रतिभा

प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में शामिल धर्मराज गुर्जर, प्रेमसागर, इंद्र कुमार, भैरूलाल, हंसराज, महेन्द्र, राजेंद्र, सतवीर का अभिनंदन किया गया। प्रतियोगिता संयोजक बुद्धिप्रकाश गोचर ने बताया कि कबड्डी (बालक वर्ग), खो खो (बालिका वर्ग), 100 मी. दौड़ (बालक व बालिका वर्ग), लंबी कूद (बालक व बालिका वर्ग) आदि खेलों में नैनवां ब्लॉक के ग्रामीण युवा खिलाडियों ने दमखम दिखाया। समारोह के उपरांत कबड्डी का उद्घाटन मैच मरा व जैतपुर की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें मरा की टीम विजेता रही। अतिथियों द्वारा खिलाडियों से परिचय प्राप्त कर एवं फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। दिनभर चली प्रतियोगिता में ग्रामीण युवा खिलाडियों ने गज़ब का खेल कौशल किया।