रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

ज्ञापन के माध्यम से मांग की है प्राचीन इमारतों को खुर्द बुर्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए व ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने पर जोर दिया जाए। इससे इसकी सुदंरता बनी रहेगी। एसोसिएशन से जुड़े कमल सिंह हाड़ा, नवनीत कुमार कसेरा, नरेंद्र सिंह हाडा, ऋतुराज सिंह, जय प्रकाश जैन व संदीप शर्मा ने मांग की है धरोहर को संरक्षित किया जाए व इमारत के अंदर से अतिक्रमण हटाया जाए।