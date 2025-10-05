Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

हाड़ौती गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री व जिला कलक्टर के नाम नायाब तहसीलदार बलबीर सिंह को ज्ञापन देकर ऐतिहासिक धरोहर तोपखाने को खुर्दबुर्द करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 05, 2025

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

चौगान गेट स्थित रियासतकालीन तोपखाना

बूंदी. हाड़ौती गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री व जिला कलक्टर के नाम नायाब तहसीलदार बलबीर सिंह को ज्ञापन देकर ऐतिहासिक धरोहर तोपखाने को खुर्दबुर्द करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह डोकुन ने बताया की चौगान गेट स्थित रियासतकालीन तोपखाना की नक्काशी बेहतरीन है।

इसमें छज्जे व छतरियां है, जो जीर्ण-शीर्ण हो रहे है। जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है इसको देखने बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते है। एसोसिएशन मांग करता है कि छज्जों व छतरियों को तोड़ने की जगह मरम्मत की जाए। छोटीकाशी में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक रियासतकालीन धरोहर देखने आते है।

ज्ञापन के माध्यम से मांग की है प्राचीन इमारतों को खुर्द बुर्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए व ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने पर जोर दिया जाए। इससे इसकी सुदंरता बनी रहेगी। एसोसिएशन से जुड़े कमल सिंह हाड़ा, नवनीत कुमार कसेरा, नरेंद्र सिंह हाडा, ऋतुराज सिंह, जय प्रकाश जैन व संदीप शर्मा ने मांग की है धरोहर को संरक्षित किया जाए व इमारत के अंदर से अतिक्रमण हटाया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू
बूंदी

हाथों में अर्घ्य लेकर भजनों पर झूमे भक्त, भक्ति का उल्लास

हाथों में अर्घ्य लेकर भजनों पर झूमे भक्त, भक्ति का उल्लास
बूंदी

सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह

सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह
बूंदी

अतिक्रमण बढ़ रहा, बस स्टैण्ड घट रहा, यात्री हो रहे परेशान

अतिक्रमण बढ़ रहा, बस स्टैण्ड घट रहा, यात्री हो रहे परेशान
बूंदी

कार्तिक मेला सात से, तैयारियां शुरू ही नहीं

कार्तिक मेला सात से, तैयारियां शुरू ही नहीं
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.