रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

चौगान गेट स्थित रियासतकालीन तोपखाना
बूंदी. हाड़ौती गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री व जिला कलक्टर के नाम नायाब तहसीलदार बलबीर सिंह को ज्ञापन देकर ऐतिहासिक धरोहर तोपखाने को खुर्दबुर्द करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह डोकुन ने बताया की चौगान गेट स्थित रियासतकालीन तोपखाना की नक्काशी बेहतरीन है।
इसमें छज्जे व छतरियां है, जो जीर्ण-शीर्ण हो रहे है। जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है इसको देखने बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते है। एसोसिएशन मांग करता है कि छज्जों व छतरियों को तोड़ने की जगह मरम्मत की जाए। छोटीकाशी में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक रियासतकालीन धरोहर देखने आते है।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की है प्राचीन इमारतों को खुर्द बुर्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए व ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने पर जोर दिया जाए। इससे इसकी सुदंरता बनी रहेगी। एसोसिएशन से जुड़े कमल सिंह हाड़ा, नवनीत कुमार कसेरा, नरेंद्र सिंह हाडा, ऋतुराज सिंह, जय प्रकाश जैन व संदीप शर्मा ने मांग की है धरोहर को संरक्षित किया जाए व इमारत के अंदर से अतिक्रमण हटाया जाए।