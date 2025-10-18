निराश्रित गोवंश से मिलेगी निजात, गो नंदेश्वर कायन का हुआ लोकार्पण

बूंदी. नगरपरिषद द्वारा यहां मालनमासी बालाजी रोड स्थित गो नंदेश्वर कायन हाउस का लोकार्पण समारेाह शुक्रवार को आयोजित किया गया। कायन हाउस के लोकार्पण के साथ ही अब आमजन को शहर में घूमने वाले निराश्रित गोवंशो से निजात मिलेगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक डोगरा थे। अध्यक्षता नगरपरिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम के दौरान कायन हाउस में अतिथियों द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना करके शुभारंभ किया गया। इसके बाद गोवंश को चारा डालकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

पूर्व सभापति महावीर मोदी, सहकारी समिति के अध्यक्ष पवन बैरागी, भाजपा युवा नेता भरत शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नूपुर मालव व पंचायत समिति सदस्य अर्चना कंवर मंचासीन रही। गोपाल को सेवा संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी, अध्यक्ष प्रहलाद मीणा व नगरपरिषद कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने अपने विचार रखे। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि कायन हाउस खुलने से अब गोवंश यहां-वहां नहीं भटकेंगे। यहीं पर इनके चारा-पानी की व्यवस्था हो सकेगी। सभापति ने कहा कि लंबे समय से शहर में कायन हाउस की मांग चल रही थी। अब इसके खुलने से आए दिन गोवंशों की परेशानी से आमजन को राहत मिलेगी। आयुक्त ने

आभार जताया।