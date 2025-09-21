जर्जर भवन से मिलेगी निजात, पांच करोड़ से बनेगा नया कन्या महाविद्यालय

कॉलेज प्रशासन ने भिजवाए थे प्रस्ताव

राजकीय कन्या महाविद्यालय सन् 1995 में पुराने एसटीसी परिसर में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद सन् 2006 में जेल भवन भी कन्या महाविद्यालय को हस्तांतरित हो गया था। पिछले 30 वर्षों में महाविद्यालय ने संख्यात्मक रूप से प्रगति की है, लेकिन उस अनुपात में छात्राओं के लिए पर्याप्त कक्षा कक्ष एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। वहीं पुराना एसटीसी परिसर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से अनुपयोगी है एवं नुराने जेल परिसर में महाविद्यालय का प्रशासनिक कार्य सम्पादित हो रहा है। भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने से महाविद्यालय में अध्यापन एवं अन्य कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन ने पुराने एसटीसी परिसर को गिराकर उसकी जगह नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाए थे, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है।