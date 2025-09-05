तीन माह से बंद है आरओ प्लांट, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी

सुवासा. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत 7 साल पहले ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से तालेड़ा उपखंड के सुवासा ग्राम पंचायत में हनुमान मंदिर के पास आरओ प्लांट लगाया था, जो प्रशासन की उदासीनता के चलते 3 माह से बंद है,
जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा और फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। सुवासा गांव निवासी देवेंद्र सिंह हाडा ने बताया सरकार के द्वारा सुवासा ग्राम पंचायत में 7 साल पहले लगाया गया प्लांट 3 माह से बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस प्लांट को चालू नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है।
प्रशासन से बंद पड़े प्लांट को चालू करवाने की मांग की है। ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल सके। जबकि गांव में 200 से अधिक कार्ड बने हुए हैं। ग्रामीण को लंबे समय से 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से शुद्ध पानी मिल रहा था।
गांव में लगे प्लांट को चलाने का टेंडर खत्म हो गया था। दोबारा टेंडर हो गए हैं। शीघ्र ही प्लांट को चालू करवा दिया जाएगा।
उषा महावर, जेईएन, पीएचइडी, तालेड़ा