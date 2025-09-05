तीन माह से बंद है आरओ प्लांट, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी

जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा और फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। सुवासा गांव निवासी देवेंद्र सिंह हाडा ने बताया सरकार के द्वारा सुवासा ग्राम पंचायत में 7 साल पहले लगाया गया प्लांट 3 माह से बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस प्लांट को चालू नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है।