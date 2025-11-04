रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के 1 नवंबर के अंक में प्रसव में काम आने वाली मुख्य सामग्री एक माह से हो रही खत्म : मांग भेजने पर भी नहीं मिली शीर्षक से प्रकाशित की थी। उसके बाद रोटरी क्लब ने इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीणा से चर्चा कर दवाईयां और चिकित्सा से जुड़ी चीजें उपलब्ध कराने की बात कहीं। रोटरी पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से वार्ता कर कौनसी चीजों की कमी है उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में रोटेरियन चंद्रप्रकाश सेठी को नियुक्त किया गया। क्लब सचिव जगदीश मंत्री, लक्ष्मीचंद गुप्ता, सुरेश दाखेड़ा, राकेश सुवालका, के.सी. वर्मा, ध्रुव व्यास व जितेन्द्र छाबड़ा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।