रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट

बूंदी. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को दवाईयाों के पैकेट सौपते रोटरी क्लब के पदाधिकारी।
बूंदी. सामान्य चिकित्सालय के जनाना एवं शिशु वार्ड में चल रही आवश्यक दवाईयों की कमी को देखते हुए रोटरी क्लब आगे आया है। क्लब के सदस्यों ने सोमवार को अस्पताल पहुंचकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. एल.एन. मीणा व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. गोविंद गुप्ता को दंवाईयों सहित आवश्यक सामग्री के पैकेट सौंपे। रोटरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रप्रकाश सेठी के अनुसार इसमें दवाईयों के अलावा इंजेक्शन व ड्रिप शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के 1 नवंबर के अंक में प्रसव में काम आने वाली मुख्य सामग्री एक माह से हो रही खत्म : मांग भेजने पर भी नहीं मिली शीर्षक से प्रकाशित की थी। उसके बाद रोटरी क्लब ने इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीणा से चर्चा कर दवाईयां और चिकित्सा से जुड़ी चीजें उपलब्ध कराने की बात कहीं। रोटरी पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से वार्ता कर कौनसी चीजों की कमी है उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में रोटेरियन चंद्रप्रकाश सेठी को नियुक्त किया गया। क्लब सचिव जगदीश मंत्री, लक्ष्मीचंद गुप्ता, सुरेश दाखेड़ा, राकेश सुवालका, के.सी. वर्मा, ध्रुव व्यास व जितेन्द्र छाबड़ा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
क्लब ने गोद ले रखा है
रोटरी क्लब अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय में शिशु वार्ड को वर्षों से रोटरी क्लब ने गोद ले रखा है और वर्षभर यहां क्लब की और से आवश्यक सेवाऐं प्रदान की जाती है। ऐसे में दवांईयों ओर आवशयक चीजों की कमी को देखते हुए क्लब ने बीठा उठाते हुए आगे आया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने जनाना एवं शिशु वार्ड के सभी विभागों में बात करके नवजात शिशुओं एवं प्रसूताओं के लिए आवश्यक दवाईयों की एक सूची अस्पताल प्रशासन की ओर से क्लब को उपलब्ध कराई गई। उसी के आधार पर दवाईयां कोटा से खरीद करके मंगवाई गई।
