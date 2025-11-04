Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट

सामान्य चिकित्सालय के जनाना एवं शिशु वार्ड में चल रही आवश्यक दवाईयों की कमी को देखते हुए रोटरी क्लब आगे आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 04, 2025

रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट

बूंदी. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को दवाईयाों के पैकेट सौपते रोटरी क्लब के पदाधिकारी।

बूंदी. सामान्य चिकित्सालय के जनाना एवं शिशु वार्ड में चल रही आवश्यक दवाईयों की कमी को देखते हुए रोटरी क्लब आगे आया है। क्लब के सदस्यों ने सोमवार को अस्पताल पहुंचकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. एल.एन. मीणा व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. गोविंद गुप्ता को दंवाईयों सहित आवश्यक सामग्री के पैकेट सौंपे। रोटरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रप्रकाश सेठी के अनुसार इसमें दवाईयों के अलावा इंजेक्शन व ड्रिप शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के 1 नवंबर के अंक में प्रसव में काम आने वाली मुख्य सामग्री एक माह से हो रही खत्म : मांग भेजने पर भी नहीं मिली शीर्षक से प्रकाशित की थी। उसके बाद रोटरी क्लब ने इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीणा से चर्चा कर दवाईयां और चिकित्सा से जुड़ी चीजें उपलब्ध कराने की बात कहीं। रोटरी पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से वार्ता कर कौनसी चीजों की कमी है उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में रोटेरियन चंद्रप्रकाश सेठी को नियुक्त किया गया। क्लब सचिव जगदीश मंत्री, लक्ष्मीचंद गुप्ता, सुरेश दाखेड़ा, राकेश सुवालका, के.सी. वर्मा, ध्रुव व्यास व जितेन्द्र छाबड़ा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

क्लब ने गोद ले रखा है
रोटरी क्लब अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय में शिशु वार्ड को वर्षों से रोटरी क्लब ने गोद ले रखा है और वर्षभर यहां क्लब की और से आवश्यक सेवाऐं प्रदान की जाती है। ऐसे में दवांईयों ओर आवशयक चीजों की कमी को देखते हुए क्लब ने बीठा उठाते हुए आगे आया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने जनाना एवं शिशु वार्ड के सभी विभागों में बात करके नवजात शिशुओं एवं प्रसूताओं के लिए आवश्यक दवाईयों की एक सूची अस्पताल प्रशासन की ओर से क्लब को उपलब्ध कराई गई। उसी के आधार पर दवाईयां कोटा से खरीद करके मंगवाई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयकारों के साथ निकाली घासभैरू की सवारी

जयकारों के साथ निकाली घासभैरू की सवारी
बूंदी

डीजल इंजन लगाकर खेतों से निकाल रहे पानी

डीजल इंजन लगाकर खेतों से निकाल रहे पानी
बूंदी

बिना सफाई करवाए छोड़ दिया नहर में पानी, किसानों में रोष

बिना सफाई करवाए छोड़ दिया नहर में पानी, किसानों में रोष
बूंदी

दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, सोना-चांदी और नकदी पार

दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, सोना-चांदी और नकदी पार
बूंदी

Rajasthan: माता-पिता का इकलौता सहारा था कांस्टेबल, 3 माह पूर्व हुई सगाई, रिवॉल्वर से खुद को क्यों मारी गोली?

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.