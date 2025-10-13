रोमांचक मुकाबले में ग्रामीण खिलाड़ियों ने मैदान में दिखाया दमखम

बूंदी. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत करते अतिथि।
बूंदी. मेरा युवा भारत केंद्र के तत्वाधान में नेहरू युवा मंडल संस्थान जखाणा द्वारा आयोजित दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को जिला खेल संकुल में हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा युवा नेता व पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी भरत शर्मा रहे। अध्यक्षता क्रीड़ा भारती चित्तौड़ प्रांत योग प्रमुख भूपेन्द्र योगी ने की। विशिष्ट अतिथि धनराज कसाना व सुनील चौधरी रहे। प्रतियोगिता में बूंदी ब्लॉक के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवा खिलाड़ियों ने खेल भावना से भाग लेकर खेल प्रतिभा को परिलक्षित किया।
प्रतियोगिता संयोजक सियाराम गोचर ने बताया कि प्रतियोगिता में बूंदी ब्लॉक के 123 खिलाडियों व 11 टीमों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर दमखम दिखाया। दलीय खेलों में कबड्डी बालक वर्ग में टीम जखाणा विजेता, टीम देव अकेडमी उपविजेता, खो-खो बालिका वर्ग में टीम जखाणा विजेता, टीम खेल संकुल उपविजेता रही।
व्यक्तिगत खेलों में 100 मी. दौड़ बालक वर्ग में दीपक शर्मा प्रथम, विष्णु खटाणा द्वितीय, महावीर गुर्जर तृतीय, बालिका वर्ग में नेराजी गुर्जर प्रथम, संजू द्वितीय, वंदना तृतीय रहे। लंबी कूद बालक वर्ग में विष्णु खटाणा प्रथम, शुभम जोशी द्वितीय, हरिओम तृतीय, बालिका वर्ग में संजू प्रथम, प्रिया द्वितीय, नैराजी तृतीय स्थान पर रही। ब्लॉक स्तर पर विजेता दल एवं प्रतिभागी जिला स्तर पर भाग लेकर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतिथियों द्वारा समस्त विजेताओं व टीमों को प्रशस्ति पत्र व समान प्रतीक देकर पुरस्कृत किया गया। युवा प्रतिनिधि रोहन गुर्जर ने कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।